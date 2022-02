Assedio a Kiev, bombe anche contro asili e orfanotrofi: un'intera generazione in pericolo

Giorno buio per Kiev, il più buio forse dall'inizio dell'invasione russa. La città è sotto assedio. Le esplosioni si susseguono, i mezzi aerei sorvolano la città senza sosta. Il presidente è costretto a fuggire e ricompare solo in tarda serata in un video per rivendicare "Ci siamo, resistiamo". I cittadini cercano riparo come possono. C'è anche l'allarme per le radiazioni nucleari, sono in aumento nella zona di Chernobyl. La centrale torna a fare paura, perché le conseguenze del disastro del 1986 sono ancora tangibili e si teme che il passato torni prepotentemente. E c'è il conto delle vittime, che sale. Non solo militari. Si parla già di bimbi vittime del conflitto.

Asili e orfanotrofi come bersagli

Un orfanotrofio nel villlaggio di Vorzel, a circa 40 km da Kiev, sarebbe stato colpito dall'artiglieria pesante russa. A riferirlo su Facebook è la procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova, secondo quanto riporta la Bbc. Nella struttura, che ospita 50 bambini, non ci sarebbero state vittime. I piccoli sono stati evacuati. Ufficiali ucraini hanno però riferito che diversi bambini sono stati feriti nei bombardamenti del villaggio di Okhtyrka, nell'oblast Sumy, Ucraina orientale. A essere stati colpiti, secondo quanto si apprende, rifugi e un asilo.

Il condizionale è d'obbligo perché le informazioni sono poche, spesso contradditorie. C'è un pesante tentativo di controllare il flusso mediatico e anche i social - "finestra" usata anche dai comuni cittadini per fare vedere al mondo ciò che accade - sono nell'occhio del ciclone come dimostrano le limitazioni della Russia a Facebook. Ma che le azioni belliche non siano solo verso bersagli militari è ormai certo.

Gli attacchi russi di oggi in Ucraina "contro un asilo nido e un orfanotrofio sono crimini di guerra e violazioni dello Statuto di Roma", denuncia su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Insieme alla Procura generale stiamo raccogliendo questo e altri fatti, che invieremo immediatamente all'Aja. La responsabilità è inevitabile", aggiunge il ministro.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Di azioni "senza scrupoli" parla il segretario di Stato americano Antony Blinken. Su Twitter spiega: "Ho parlato con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dell'aumento delle segnalazioni di morti di civili, compresi bambini, a causa dei lanci di razzi russi. Tutti coloro che commettono atrocità dovrebbero essere ritenuti responsabili".

Russia’s actions against Ukraine are unconscionable. I spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba about increasing reports of civilian deaths, including those of children, from Russian rocket launches. All who commit atrocities should be held to account. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 25, 2022

In Ucraina 7,5 milioni di bambini in pericolo

L'Onu lancia un appello proprio per proteggere i più piccoli. Sono 7,5 milioni, secondo l'Organizzazione, i bambini in Ucraina "che devono essere protetti dai danni del conflitto e in nessun caso dovrebbero essere reclutati o utilizzati in guerra". "Chiediamo a tutte le parti di astenersi dall'attaccare le infrastrutture civili, in particolare quelle che hanno un impatto sui bambini, comprese le scuole e le strutture mediche, nonchè i sistemi idrici e sanitari. Non è troppo tardi per salvare questa generazione di bambini dal flagello della guerra, perché i minori pagano sempre il prezzo più alto".

"Avete un drone? Datelo ai piloti"

Intanto Kiev resiste. Con tutte le sue forze. Letteralmente. Il ministero della Difesa ucraino ha chiesto ai residenti che dispongono di droni di consegnarli alle Forze di difesa territoriale. "Avete un drone? Datelo a piloti esperti!", si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del dicastero. chi è in grado di usare un drone è invitato a unirsi alle pattuglie della capitale ucraina. Come confermato dal ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, da ieri a Kiev sono già state distribuite 18 mila mitragliatrici ai volontari della difesa territoriale.