"Boicottiamo la vodka": dagli Usa l'idea anti Russia, può funzionare?

Boicottare la vodka come segno di protesta contro l’invasione russa in Ucraina. Passa anche dal carrello della spesa la reazione di Canada e Stati Uniti alle azioni del Cremlino. L'idea nasce da una provocazione del senatore repubblicano Tom Cotton: "Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov", ha scritto su Twitter La proposta ha trovato sponda - in parte - nelle autorità del New Hampshire, dove gli alcolici si vendono in negozi statali: il governatore repubblicano Chris Sununu ha annunciato la rimozione di tutti i prodotti russi. Linea seguita anche da Ohio, Texas e Utah. In Canada il Liquor Control Board dell'Ontario ha annunciato la rimozione di tutti i prodotti russi dai suoi 600 punti vendita.

L'idea ha un certo appeal mediatico ma, a conti fatti, non porta un danno economico reale per la Russia. Di tutta la vodka consumata tra Usa e Canada quella importata dalla Russia è circa l'1%, secondo il New York Times (che cita il l'associazione dei produttori e distributori di alcolici degli Stati Uniti). Molti dei marchi di vodka più venduti oltretutto sono ormai distillati in altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Per fare un esempio "Stoli Vodka" di russo ha solo il nome. E' prodotta in Lettonia e il quartier generale dell’azienda è in Lussemburgo, un membro della Nato che si è espresso contro l’invasione russa. Storia simile per "Smirnoff". Il nome riporta alla Russia ma è prodotta in Illinois.

L'idea del boicottaggio dei prodotti russi però piace. Sui social dilaga l'hashtag #BoycottRussia. C'è chi chiede di non comprare caviale e tè russi o di minimizzare l'uso del gas.