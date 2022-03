Le città fantasma dell'Ucraina, spazzate via dalle bombe russe

Dove prima c'erano palazzi, strade, scuole, negozi, adesso ci sono solo macerie. La devastazione è ovunque. Dove la situazione è "buona" la popolazione è riuscita a fuggire per tempo o a trovare riparo nei bunker, dove invece è andata male quel che resta sono città fantasma. Eccola l'Ucraina dopo oltre un mese di combattimenti.

A Mykolaiv oggi, 29 marzo, l'esercito russo ha colpito l'edificio dell'amministrazione regionale distruggendo la parte centrale del palazzo di nove piani. Il Servizio di emergenza statale ucraino ha reso noto che nove persone sono state estratte vive. Almeno otto civili sarebbeo ancora sotto le macerie e ci sono almeno due vittime.

Il governatore di Mykolaiv, Vitaly Kim, è ''salvo per miracolo''. Nel momento in cui questa mattina i russi hanno colpito la sede dell'amministrazione regionale di Mykolaiv, Kim ''avrebbe dovuto essere in ufficio, ma è uscito di casa tardi e non era in sede'' al momento dell'attacco. Lo erano, invece, molte altre persone. ''Dicono che ci sono 8 persone sotto le macerie, ma al momento dell'attacco ce ne erano molte di più. Ora ci sono i volontari che stanno scavando a mani nude, anche i volontari che ieri sera sono arrivati a Mykolaiv con le medicine e gli altri aiuti provenienti con un tir da Napoli'', racconta all'Adnkronos il pensionato siciliano Salvatore Barone, che da 17 anni vive a Mykolaiv insieme alla moglie ucraina, al figlio di 17 anni e alla figlia di sei. ''Molti ucraini si sono salvati'' dal bombardamento della sede dell'amministrazione regionale, ma ''l'obiettivo dei russi resta quello di colpire il governatore. Ci avevano già provato colpendo l'hotel dove si pensava che si trovasse. Stamattina ho provato a telefonargli, ma non risponde a nessuno'', aggiunge. ''Ho cercato di parlargli tante volte, gli ho detto di mettersi in salvo, ma è spavaldo'', racconta, citando il fatto che ''in città ci sono traditori, informatori dei russi, molti vengono arrestati''. Quella appena trascorsa è stata un'altra notte senza chiudere occhio. ''Hanno bombardato tutta la notte, ma è difficile capire da dove vengono le esplosioni'', racconta dal supermercato di fronte casa dove è uscito a fare la spesa, ''era tre giorni che non uscivo, che restavamo barricati in casa e oggi abbiamo bisogno di fare scorta''

Irpin invece è stata una delle prime città sotto attacco, si trova a nord-ovest di Kiev e adesso il sindaco tira le somme: "La metà di Irpin è stata distrutta". "Chiedo a tutti di non tornare. E' ancora pericoloso: si sentono spari e sono in corso bombardamenti con i Grad", dice. Nella sua città sono rimasti circa 4mila abitanti, nel 2020 erano circa sessantamila. Le infrastrutture invece sono state polverizzate: "Purtroppo, circa il 50% della città è stato distrutto. Le infrastrutture nevralgiche sono state distrutte, ma le ripristineremo il prima possibile".

Mariupol è stata assediata senza tregua da Mosca "Almeno 300 persone sono morte nel bombardamento del teatro", ha detto il sindaco Vadym Boytchenko, precisando che al momento del bombardamento all'interno del teatro era in corso la distribuzione di cibo e di acqua alle persone presenti.

Tragico il bilancio anche del sindaco di Chernihiv Vladislav Atroshenko: "Hanno già ucciso 350 persone in città Questi non sono dati definitivi. Ora abbiamo nominato il capo del dipartimento sanitario regionale e spero che ci saranno cifre più dettagliate. Penso che questa cifra sia già di circa 400 persone, la metà delle quali le conosco personalmente ed è molto difficile sopportare tutto questo".

Ai morti si devono aggiungere i feriti. Gli ospedali cittadini sono pieni, almeni 400 i degenti ma "ogni giorno dopo i bombardamenti quasi 40 feriti vengono ricoverati in strutture mediche, la maggior parte dei quali civili".