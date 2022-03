Guerra in Ucraina: diplomazie all'angolo e Onu grande assente

L'offensiva russa in Ucraina non diminuisce e la diplomazia arranca. Di ora in ora si susseguono le notizie di città sotto assedio, di vittime anche tra i civili. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le sue truppe hanno conquistato Kherson, centro da 300mila abitanti nel sud dell'Ucraina, e anche la città di Sumy è sotto bombardamento. La parte militare prevale quindi sulla diplomazia. Oggi, 2 marzo, doveva tenersi il nuovo round di negoziati. Teatro degli incontri, si diceva, una località tra la Polonia e la Bielorussia. Poi le agenzie hanno allontanato l'ipotesi. Vertice "improbabile", vertice "rinviato". Forse sarà stasera ma non c'è certezza. Sintomo che la diplomazia è sempre più offuscata. Sullo sfondo c'è l'azione di Ue e Nato. C'è l'invio di aiuti all'Ucraina, il rafforzamento dei confini dell'alleanza atlantica, ci sono le sanzioni economiche alla Russia - adottate ma col timore di fondo di innescare un effetto boomerang - c'è la sensazione di una macchina "della pace" che procede col freno a mano tirato. E l'Onu non sembra essere, realmente, una voce ascoltata.

Dialogo (im)possibile?

I diplomatici cercano di tessere la tela della mediazione, ma i fili del dialogo sono fragili. Forse troppo. La prima tornata dei colloqui a Gomel, in Bielorussia, si è conclusa con un nulla di fatto. Il presidente ucraino Zelensky chiede che Mosca fermi i bombardamenti sulle città ucraine prima che possano iniziare incontri sostanziali sul cessate il fuoco, ribadendo la richiesta ai Paesi della Nato di imporre una "no fly zone" sull'Ucraina per fermare gli aerei russi. Dall'altro fronte, il leader russo Putin non arretra. Non chiude le porte al negoziato - formalmente - ma pone condizioni nette: la sovranità russa della Crimea, l'addio dell'Ucraina all'Occidente e la "denazificazione dell'Ucraina".

Oggi, giorno indicato per il secondo vertice, la mattina si è aperta con la notizia di altre città in mano russa e con l'accusa di Zelensky: "Vogliono cancellare l'Ucraina e la sua storia". Poco dopo una fonte interpellata dall'agenzia di stampa Interfax definisce "improbabile" il secondo round di colloqui. E rilancia: "Molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana. Uno scenario più realistico è una data più vicina a venerdì se la parte ucraina darà una risposta affermativa oggi o domani". Poi dal Cremlino filtra l'indiscrezione: "I nostri saranno pronti a sedersi stasera al tavolo delle trattative". Tutto e il contrario di tutto. Tessere di un puzzle con molti punti oscuri e poche certezze.

Il silenzio dell'Onu

Mentre le offensive militari si intensificano, Ue e Nato cercano di comporre il difficile equilibrio tra la difesa dell'Ucraina, le sanzioni a Putin, la tutela di economie sempre più interconnessse, l'uso della forza e la necessità di non fare il gioco della Russia. C'è però un attore che sembra non essere della parita: l'Onu. Come sottolinea Domenico Quirico su La Stampa di Antonio Guterres, il segretario generale, sostanzialmente non si ha notizia. Il suo ruolo si è esaurito "in una spelacchiata dichiarazione di estrema preoccupazione, nell'invito ai belligeranti a mantenere la calma, a non far follie". Snocciola i dati dell'emergenza umanitaria, dei profughi e delle risorse economiche necessarie per fronteggiare la situazione. Oggettivamente poco. Ci sono sì le riunioni, "di urgenza". Ma la sensazione è che sia una ribalta isolata e lontana, che sostanzialmente non abbia voce in capitolo. Eppure il ruolo dell'Onu è - o meglio dovrebbe essere - ben diverso. La sua missione è preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione internazionale.

L'azione dell'Onu è, a conti fatti, azzoppatta in origine. Il Consiglio di sicurezza ha la responsabilità principale "del mantenimento della pace sulla base del sistema di sicurezza collettiva imperniato sui capitoli VI (soluzione delle controversie) e VII (azioni rispetto alle minacce e violazioni della pace, e agli atti di aggressione) della Carta (Sicurezza collettiva)". Potrebbe attuare delle azioni (alcune che implicano l'uso delle forze aeree, navali o terrestri e altre sul piano economico) ma serve una votazione. Qui il problema: la Russia è un membro permanente e quindi eserciterebbe il diritto di veto annullando di fatto ogni decisione.

Negli anni quello che dell'Onu rimane è l'azione dei "caschi blu". La loro presenza nelle zone di crisi umanitarie è preziosissima, guai a negarlo, ma può ridursi a questo il ruolo dell'Organizzazione delle nazioni unite?