L'appello di Kiev: "Aiutate l'Ucraina a superare il 2024, controffensiva nel 2025"

Quasi 780 giorni di guerra in Ucraina. Kiev ha chiesto alla Francia di aiutarla a mantenere le posizioni, in modo da poter lanciare poi una nuova controffensiva, ma solo nel 2025: lo scrive oggi il quotidiano francese Le Figaro, citando fonti governative di Parigi. "Gli ucraini ci stanno dicendo: aiutateci a superare il 2024, e saremo in grado di riprendere la controffensiva nel 2025", hanno spiegato le fonti. L'Ucraina in questa fase ha bisogno in particolare di sistemi di difesa aerea missilistica SAMP/T; tuttavia il fabbricante dei missili Aster 30 utilizzati dalla piattaforma ha reso noto di non essere in grado di fornire ulteriori missili nel prossimo futuro dato che anche l'esercito francese ne ha bisogno.

Drammatico aumento del numero di attacchi dell'aeronautica russa

La guerra aerea in Ucraina ha fatto un salto di livello negli ultimi mesi, con un drammatico aumento del numero di attacchi dell'aeronautica russa. Alcuni osservatori ritengono che, avendo acquisito un certo grado di iniziativa sul terreno, con la conquista della città strategicamente importante di Avdiivka nel Donetsk, il Cremlino vuole "mantenere lo slancio". Le forze di Putin hanno inoltre continuato a colpire le infrastrutture elettriche che hanno rappresentato una strategia chiave da quando Mosca ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022.

L'ultimo colpo, pesante per l'Ucraina, è stata la distruzione, l'11 aprile, della più grande centrale elettrica nella regione ucraina di Kiev. La centrale termoelettrica di Trypillya era il più grande fornitore di elettricità per le regioni di Kiev, Cherkasy e Zhytomyr. L a distruzione dell'impianto di Trypillya non sarà un problema critico per l'Ucraina in estate, anche se in inverno potrebbe diventare un problema gigantesco.

Zelenskyj: "Inviateci armi"

Il professor Christopher Morris dell'Università di Portsmouth, esperto di strategia militare, ha spiegato di recente su "The Conversarion" che la recente avanzata russa a ovest di Avdiivka e altri punti di pressione lungo la linea del fronte deve essere un campanello d'allarme. Morris ritiene che ora più che mai gli alleati occidentali di Kiev debbano prestare ascolto alle richieste del presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj, che li implora: "Inviateci armi". Il Washington Post ha rivelato quello che ha definito il "piano segreto e a lungo termine di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina": cedere la Crimea e la regione di confine del Donbass a Putin.

Intanto, gli ucraini continuano a morire. Secondo l'Unicef, 2 bambini sono stati uccisi in attacchi a Kostyantynivka e Lyptsi. Un bambina di 10 anni ha perso la vita in un bombardamento nella regione di Odessa. "Ed una piccola di 4 anni sarebbe rimasta ferita". Negli ultimi giorni, almeno 5 bambini sarebbero stati feriti in attacchi in tutta l'Ucraina: "Le vittime infantili aumentano con l'intensificarsi degli attacchi. I bambini stanno pagando il peso della guerra. I bambini non sono un obiettivo e devono essere protetti. Gli attacchi devono finire".