La coppia di anziani che butta fuori casa i tre soldati russi

Il coraggio di chi senza armi ma a testa alta difende la sua terra, la sua casa. Si oppone alla violenza per tutelare la propria vita, finita nel mirino di un fucile. Circola sui social, ed è stato rilanciato dal Dailymail, un video in cui una coppia di civili, vedendo dei militari russi entrare nel giardino della loro casa, reagisce allontanandoli. Accade nella città di Voznesensk, non lontano da Odessa.

Fotogramma dopo fotogramma si vedono i tre soldati (uno resta fuori) entrare nel cortile della casa e farsi avanti. Uno sparo in aria per intimidire i residenti. Poi, probabilmente dalla casa, arrivano un uomo e una donna. Si vedono di spalle, si intuisce che sono di mezza età. E sono disarmati. Le armi puntate contro di loro non li spaventano. Gesticolano, gridano. E i militari, con le loro tute, i loro caschi, indietreggiano davanti a quell'uomo e quella donna senza armatura, indifesi ma straordinariamente forti allo stesso tempo. I due accompagnano alla porta - letteralmente - gli invasori. Che scompaiono dietro al cancello.