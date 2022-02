La guerra della Russia in Ucraina ha un esito scontato? "Divario militare troppo forte"

"I russi, dal punto di vista militare, non tarderanno molto a prevalere. Ci sono dei passaggi previsti dalla dottrina militare che valgono anche per loro e cioè la disarticolazione dei sistemi di difesa aerea e missilistica e delle infrastrutture militari prima di passare all'invasione di terra". L'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e presidente della fondazione Icsa (Intelligence culture and strategic analysis), generale Leonardo Tricarico, fotografa così la situazione sul campo dopo la decisione di Vladimir Putin di passare all'azione colpendo l'Ucraina.

Sul terreno militare, insomma, non c'è storia secondo l'esperto. Lo strapotere delle truppe e della forza militare russa è fuori discussione. "Poche centinaia di aerei da combattimento, non significativi e con piloti poco addestrati, da un lato, contro 3.500 aerei russi. Questo per dare un'idea solo della distanza tra le forze aeree dei due paesi", argomenta l'esperto in alcune dichiarazioni riprese in queste ore dalle agenzie di stampa.

È una guerra 'simmetrica' e anche asimmetrica. "Nel primo caso - osserva il generale Tricarico - abbiamo sul campo il confronto tra due eserciti veri. Non è la contrapposizione tra un esercito e milizie terroristiche. È asimmetrica anche perché c'è una differenza dimensionale importante tra le due forze in campo". C'è la volontà dei russi di arrivare a Kiev? "Si è verificata l'ipotesi che appariva meno probabile e questo ora lo sa solo Putin", conclude Tricarico.

Cosa sta succedendo in Ucraina

Dopo settimane di tensioni crescenti, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio è cominciata l'invasione russa in Ucraina. Diverse città sono sotto assedio e le esplosioni sono state segnalate anche nella capitale Kiev. Cosa sta succedendo? La cronaca, le immagini e le analisi negli articoli qui sotto.



