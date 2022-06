L'Ucraina pubblica il "Libro dei carnefici": online volti e nomi dei criminali di guerra russi

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue non solo sul campo, il web gioca un ruolo determinante. Kiev ha realizzato e messo online una piattaforma per denunciare i crimini di guerra attribuiti alle truppe di Vladimir Putin. Si tratta di un sito completo di nomi, foto, incarichi e schede anagrafiche di generali, comandanti: tutti coloro che sono accusati di aver commesso atrocità ai danni della popolazione ucraina. L'annuncio è stato fatto su Telegram dal capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

"Questo sito contiene informazioni dettagliate e verificate sui criminali di guerra russi. L'Ucraina farà di tutto per trovare e punire tutti", ha scritto Yermak. In cima all'elenco di quello che ha chiamato il "Libro dei carnefici del popolo ucraino" compare il generale Dvornikov per le azioni "contro la popolazione civile a Mariupol". Nel sito è possibile anche denunciare nuovi crimini di guerra.

"La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe durare anni"

Sulla piattaforma si ricorda che i crimini di guerra della Russia contro l'Ucraina sono iniziati il ;24 febbraio del 2022, giorno in cui è cominciata l'invasione di Mosca. Secondo il procuratore generale dell'Ucraina, quasi duemila presunti crimini di guerra russi sono attualmente oggetto di indagine in Ucraina. "Sono stati segnalati numerosi casi di distruzione di infrastrutture abitative, uccisioni di civili e saccheggi da parte dell'esercito russo nel territorio ucraino occupato. Questo progetto raccoglie le prove dei crimini di guerra in Ucraina e di coloro che li hanno commessi. Le indagini sono appena iniziate e proseguiranno fino al ritrovamento dell'ultimo carnefice. Tutti coloro che sono coinvolti in crimini contro il popolo ucraino saranno qui", si legge sulla piattaforma.