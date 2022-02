Dal ring alla trincea: fratelli Klitschko pronti a combattere

Mentre i soldati russi entrano a Kiev, la popolazione ucraina decide di battersi per difendere i propri diritti sperando in un aiuto dall'Occidente. La capitale dell'Ucraina sta per essere presa d'assalto dall'esercito russo ma i fratelli Klitschko non intendono arrendersi, anzi combatteranno come hanno sempre fatto sul ring. Non sono due fratelli qualunque, oltre ad essere campioni di boxe, Vitaliy Klitschko dal 2014 è il sindaco di Kiev. Suo fratello, Wladimir, è un ex boxer che ha sempre vinto tutto sul ring. Sono ritenuti due dei più grandi pesi massimi della storia. Ma ora dal quadrato hanno deciso di passare alla trincea, per difendere il loro paese.

Guerra Russia - Ucraina, due boxer in trincea

"Siamo pronti a prendere le armi. Distruzione e morte si abbattono su di noi. Non possiamo stare fermi senza lottare. Non possiamo permettere tutto ciò", dichiarano i fratelli Klitschko. Wladimir, conosciuto ai tempi della boxe con il nome Stell hammer (martello d'acciaio), si è arruolato nella riserva militare dell’Ucraina all’inizio di febbraio. Secondo lui "la democrazia è un regime fragile. La democrazia non può difendersi da sola ma ha bisogno della volontà dei cittadini, dell'impegno di tutti. Consideriamo i russi come nostri fratelli e sappiamo che il popolo non vuole questa guerra sanguinosa". "Molti civili sono pronti a difendere Kiev. Credo nell’Ucraina: credo nel mio paese e nel mio popolo", ha spiegato ai microfoni di Good Morning Britain dell'emittente ITV suo fratello Vitaliy, sindaco di Kiev nonché ex campione dei pesi massimi di pugilato. Quando saliva sul ring veniva chiamato Iron fist (pungo di ferro). "Non ho altra scelta, devo farlo".