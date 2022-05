Il G7 avverte la Russia: "Non riconosceremo frontiere imposte con la forza"

Niente "sconti" alla Russia, con l'annuncio di nuove sanzioni, ma neppure alla Cina, invitata a "non minare" qiueste misure. Dalla Germania i ministri degli Esteri del G7 si mostrano compatti contro Mosca. Nel comunicato finale diffuso al termine del vertice viene chiaramente detto che il G7 "non riconoscerà mai le frontiere" che la Russia tenta di modificare con la forza.

I "no" a nuovi confini si accompagna al pugno duro sul fronte economico. I membri del G7 "riaffermano la loro determinazione nell'aumentare la pressione economica e politica sulla Russia". Vediamo gli impegni del G7 contro la Russia punto per punto.

I confini

I Paesi del G7 "non riconosceranno mai i confini" che la Russia sta cercando di imporre con la forza all'Ucraina. E per questo si rivolgono anche alla Bielorussia: "Chiediamo di smettere di consentire l'aggressione della Russia e di rispettare i suoi obblighi internazionali".

Le sanzioni

I ministri si riallineano e ribadiscono di volere "agire uniti" per "aumentare ulteriormente la pressione economica e politica sulla Russia". Lo scopo è colpire i settori da cui la Russia è "dipendente". "Accelereremo i nostri sforzi per ridurre e porre fine alla dipendenza dalle forniture energetiche russe e il più rapidamente possibile, basandoci sugli impegni del G7 per eliminare gradualmente o vietare le importazioni di carbone e petrolio russo", si legge nella dichiarazione finale.

L'aiuto militare a Kiev

I Paesi del G7 ribadiscono di essere pronti a fornire all'Ucraina armi e altri equipaggiamenti militari a lungo. "Perseguiremo la nostra assistenza militare e di difesa in corso all'Ucraina per tutto il tempo necessario", si legge nella dichiarazione, nella quale i membri del G7 sottolineano che l'attacco della Russia non è stato provocato e che l'Ucraina ha diritto all'autodifesa.

L'export del grano

Il G7 esorta la Russia a "porre fine" al blocco sulle esportazioni di grano ucraine. "C'è il rischio di insicurezza alimentare e malnutrizione. Circa 43 milioni di persone sono a un passo dalla fame", viene spiegato.

Il ruolo della Cina

Nella dichiarazione finale, i ministri invitano anche la Cina "a desistere dall'impegnarsi nella manipolazione delle informazioni, nella disinformazione e in altri mezzi per legittimare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina".