I militari russi morti in Ucraina: spunta (e scompare) il bilancio

Nei piani di Mosca quella che viene definita "operazione speciale" in Ucraina doveva essere rapida e - almeno per loro - indolore. Così non è stato, si combatte dal 24 febbraio. Significa edifici rasi al suolo, strade sventrate, il dramma dei civili, perdite militari in termini di uomini e mezzi. Non solo per l'Ucraina, ma anche per la Russia. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto spunta il primo bilancio. Si tratta di un documento non ufficiale diffuso, e poi fatto sparire, da uno dei media vicini al Cremlino. Si parla di oltre ventimila soldati russi morti. I numeri coincidono con quelli diffusi, stavolta ufficialmente, dall'Ucraina. Potrebbe quindi essere questo il reale numero delle perdite subite dall'esercito di Putin.

Cosa dice l'Ucraina

Oggi, 22 aprile, lo Stato Maggiore dell'Ucraina ha diffuso un report secondo il quale ammonterebbero a 21.200 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco. Nel dettaglio si parla di circa 21.200 uomini, 838 carri armati, 2162 mezzi corazzati, 397 sistemi d'artiglieria, 138 lanciarazzi multipli, 69 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, nel quale si specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 176 aerei, 153 elicotteri, 1523 autoveicoli, 8 unità navali, 76 cisterne di carburante e 172 droni.

Cosa dice la Russia

Sui social è spuntato anche un bilancio fatto dalla Russia delle proprie perdite militari nel conflitto. Il conto salta fuori da un post, ora cancellato, del media pro-Cremlino Readovka. Viene citato il ministero della Difesa russo. In una "riunione a porte chiuse" avrebbero detto di aver perso 13.414 soldati in Ucraina più altri 7.000 dispersi. E ci sarebbero 116 marinai uccisi a bordo della Moskva, con oltre 100 ancora dispersi.

Facendo banalmente la somma, i russi indicherebbero perdite per 20.630 unità circa. Uno scarto limitato rispetto al 21.200 indicati dall'Ucraina. Pur con la consapevolezza che i numeri sono in continua evoluzione e che anche sui numeri si gioca la partita della propaganda da una parte e dall'altra, pare quindi che la cifra possa essere realistica.

Solo ieri si è diffusa la notizia della morte del più giovane soldato di Putin: un combattete di appena 18 anni. Roman Akimov, questo il suo nome, è stato ucciso in prima linea e il riconoscimento è stato possibile solo attraverso l'esame del dna dai suoi resti.