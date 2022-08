Bombe e vittime a Nikopol, cresce la paura per la centrale di Zaporizhzhia: "Subito i controlli"

Ancora bombe attorno alla centrale di Zaporizhzhia. I russi hanno attaccato la regione ucraina di Nikopol. Secondo il governatore Valentyn Reznichenko sono stati colpiti anche i distretti di Kryvoriz e Synelnykiv. Pesante il bilancio. decine di proiettili sono caduti in zone residenziali, due case sono state distrutte e 50 danneggiate. Sono stati colpiti anche un asilo nido, negozi, un tribunale e una stazione degli autobus. Reznichenko ha precisato che almeno 25 proiettili hanno colpito la città causando un incendio in un complesso industriale e provocando un blackout che ha lasciato oltre 3.000 persone senza corrente elettrica.

Gli attacchi insistono quindi su una zona molto delicata, proprio per la presenza della centrale di Zaporizhzhia. L'impianto, il più grande in funzione in Europa, è al centro di accuse incrociate tra Russia e Ucraina. Al momento vi lavorano tecnici ucraini sotto il controllo delle truppe russe. Il timore è che si possa verificare un disastro più grave di quello di Chernobyl nel 1986. Proprio la sicurezza del sito è stata al centro di un colloquio tra i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti. Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Joe Biden hanno discusso insieme al telefono, ieri sera, del conflitto in Ucraina e hanno concordato di chiedere insieme "il contenimento delle attività militari intorno alla centrale di Zaporizhzhia". I quattro chiedono che il sopralluogo degli ispettori Aiea alla centrale, concordato dla residente Putin con quello francese Macron, avvenga "in tempi rapidi".