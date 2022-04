Kiev avverte: "Mosca prepara attacco per distruggere il Donbass"

E' la zona del Donbass a essere nel mirino dei russi in queste ore. A dare l'allarme sono le autorità ucraine che lanciano appelli ai residenti perché vadano via e all'Occidente perché gli aiuti arrivino in fretta, prima che sia troppo tardi.

I piani del Cremlino sono denunciati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ultimo drammatico video postato sui social. "Vogliono letteralmente distruggere e mettere finire al Donbass - dice -. Mentre stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via anche altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk".

Secondo il report quotidiano dello Stato Maggiore di Kiev, le forze armate russe "stanno completando la formazione di un gruppo aggressivo nella zona orientale dell'Ucraina". Secondo il documento, l'esercito di Mosca sta continuando un blocco parziale di Kharkiv mentre a Donetsk sono proseguiti i bombardamenti negli insediamenti di Siversk e Pokrovsk. L'esercito ucraino sottolinea inoltre che i tentativi della Russia di prendere d'assalto Novotoshkivsk, Popasna a Luhansk e Avdiyivka e Maryinka a Donetsk non hanno avuto successo. Infine, si legge nel report, le truppe russe starebbero ancora cercando di entrare nei confini amministrativi di Kherson.

"Chi può vada via"

I residenti della regione di Luhansk, nell'ucraina orientale, sono stati invitati ad andare via immediatamente. L'allerta è stata rilanciata dall'agenzia di stampa Unian, citata dalla Bbc. "La prossima settimana potrebbe essere difficile. Questa potrebbe essere l'ultima volta che abbiamo ancora la possibilità di salvarvi", ha affermato il capo dell'amministrazione regionale di Luhansk, Sergei Gaidai.