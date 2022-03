Perché Odessa è una città chiave per Putin

Gli Stati Uniti non credono che un attacco a Odessa sia imminente, secondo quanto ha affermato un alto funzionario della difesa statunitense, ripreso dalla Reuters. Ma cresce giorno dopo giorno resce la preoccupazione per un possibile attacco alla città. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha detto che le forze russe si stavano preparando a bombardare la principale città portuale del Paese, un milione di abitanti sulla costa ucraina del Mar Nero.

"I russi sono sempre venuti a Odessa. Hanno sempre sentito solo calore a Odessa. Solo sincerità. E adesso? Bombe contro Odessa? Artiglieria contro Odessa? Missili contro Odessa?" ha aggiunto il leader ucraino. "Sarà un crimine di guerra. Sarà un crimine storico". Non è chiaro se Zelensky facesse riferimento a specifiche informazioni d'intelligence.

Dal 24 febbraio in poi le forze russe hanno conquisttao Kherson e assediato il porto di Mariupol (dove 200mila civili sono bloccati) , ma finora Odessa è stata in gran parte risparmiata. Lunedì all'alba però è partito un feroce attacco missilistico su Mikolayiv, una città portuale del Mar Nero cruciale per i piani russi di prendere Odessa. L'Ucraina è riuscita a resistere per undici giorni, infliggendo perdite significative.

Guerra in Ucraina: cosa succede a Odessa

L'eventuale caduta di Mikolayiv prelude secondo tutti gli analisti alla battaglia per Odessa. Circa un milione di persone vive in quel porto cosmopolita sulla costa meridionale dell'Ucraina, doive da centinaia di anni convivono persone di lingua ucraina e russa e minoranze bulgare ed ebraiche. L'avanzata russa dalla Crimea occupata si è in parte rivolta a oriente per collegare il territorio con i separatisti sostenuti dalla Russia nell'est e per impadronirsi del porto di Mariupol nel Mar d'Azov.

Tuttavia un notevole dispiegamento di forze si è diretto anche a ovest, a Kherson, sulla strada verso Odesa. La città è anche vicina al confine con la Moldova e alla regione contesa della Transnistria. Odessa è il più grande porto marittimo dell'Ucraina. Il 70 percento delle esportazioni passa attraverso il mare. Se i russi conquistassero Odessa, insieme ad altre città portuali del sud, l'Ucraina nei fatti diventerebbe un Paese senza sbocco sul mare.

Da Sud la Russia può sfondare

Mariupol permetterebbe a Mosca di controllare l'intera costa nord del Mar d'Azov, Odessa permette lo stesso ma su un mare molto più importante, il Mar Nero. Dopo Mariupol, l'obiettivo di Putin è Odessa, garantendo la contiguità territoriale con la Crimea. E' sempre più chiaro che l'invasione della Russia sta prendendo piede e forza nelle pianure costiere aperte e quasi impossibili da difendere, mentre l'avanzata di Mosca è sempre più rallentata nella parte settentrionale dell'Ucraina, dove a nord Kiev e a nord-est Kharkiv per ora resistono.

"Da chi ci state salvando?": è il grido del sindaco Gennadiy Trukhanov, che fino al 2017 aveva un passaporto russo ed era stato visto con sospetto dai filo-ucraini. Giovedì in un video ubblicato sulla sua pagina Facebook esprimeva lo sgomento di una città intera. Odessa è cruciale per la sopravvivenza economica del paese, ma la sua caduta sembra inevitabile, affermano funzionari e residenti. Le navi della marina russa si sono radunate appena fuori dalle acque territoriali dell'Ucraina nel Mar Nero e le truppe russe si stanno avvicinando sempre più.

Odessa è un simbolo. Fondata da Caterina la Grande alla fine del 1700, era un gioiello della corona dell'Impero russo e un importante porto commerciale per l'Unione Sovietica. Luogo di vacanza per la nomenklatura sovietica ai tempi dell’Urss al pari della Crimea. Sebbene non sia militarmente significativa come la penisola di Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014, per le mire imperiali del presidente russo Vladimir Putin la regione lungo il Mar Nero con "capoluogo" Odessa è centrale.

Come le regioni orientali di Donetsk e Luhansk , Odessa è stata teatro di una rivolta separatista sostenuta dalla Russia nel 2014 che ha cercato di creare uno stato indipendente. Odessa, un milione di abitanti, ospita una numerosa popolazione di residenti filo-russi. Per le mire di Putin è una città simbolo, o almeno lo è diventata da otto anni a questa parte. Nel 2014 si sono scontrati con i sostenitori della cosiddetta rivoluzione Maidan, provocando 48 morti. Tutte le vittime tranne due erano filo-russi e 42 morirono quando l'edificio, il palazzo dei sindacati, in cui si erano nascosti fu dato alle fiamme. Una folla composta da ultrà calcistici ed estremisti di destra, sostenitori del governo auto-proclamatosi, aveva circondato il palazzo e l'aveva incendiato con un fitto lancio di bombe molotov.

Alcuni giorni prima dell'inizio dell'invasione, la scorsa settimana, Putin aveva lanciato una minaccia contro coloro che avevano appiccato proprio quell'incendio, suggerendo che Odessa fosse nella sua mente. "I criminali che hanno commesso questo atto malvagio non sono stati puniti", ha detto. "Nessuno li cerca, ma li conosciamo per nome". Sebbene Odessa non abbia subito l'intenso bombardamento di altre città come Kiev e Kharkiv, ci sono stati sporadici attacchi di razzi. Odessa si prepara a resistere. Ma le forze in campo sono ancor più squilibrate che al Nord. E le parole di Zelensky sembrano il preludio al peggio.