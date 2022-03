Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Le truppe di Mosca non sfondano dopo tre settimane di guerra. "Potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezza per trovare un accordo sui punti controversi" nei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina, secondo il capo negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak. In nuovo raid vicino a Kharkiv sono morte almeno 21 persone. Il teatro di Mariupol ha resistito al bombardamento e 130 persone sono state salvate. La Turchia apre a un possibile incontro Putin-Zelensky. Secondo le stime dell’intelligence americana, basata sulle notizie dal terreno, le osservazioni dall’alto, le comunicazioni intercettate, i mezzi militari distrutti, i russi hanno perso oltre 7.000 soldati. Più alto è il numero fornito dagli ucraini, 13.500 morti, e più basso quello di Mosca, 498. Le forze russe hanno fatto progressi minimi sulla terra, il mare e l’aria negli ultimi giorni, e continuano a soffrire pesanti perdite. La resistenza ucraina rimane solida e ben coordinata. La stragrande maggioranza del territorio nazionale, incluse le città più grandi, resta in mani ucraine.

Cinque cose da sapere oggi sulle guerra in Ucraina. Il ritiro delle truppe russe entro il 9 maggio? "Putin ha solo altri 10 giorni per vincere la guerra". A Voznesensk la peggiore sconfitta dei russi finora. Se la Cina all'Onu non si schiera con la Russia... Il possibile incontro faccia a faccia tra Putin e Zelensky.

1) Il ritiro delle truppe russe entro il 9 maggio?

Nove maggio: a Mosca è questa la data a cui si comincerebbe a guardare come possibile indicazione per la conclusione dell'"operazione militare speciale" russa contro l'Ucraina. Secondo varie fonti ci sarebbe la ''ragionevole speranza'' che Vladimir Putin - che oggi ha celebrato l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea, i cui abitanti "in quelle settimane difficili dimostrarono coraggio e patriottismo contro i neonazisti" disse all'epoca - possa avere "interesse a far rientrare le truppe entro la fine di aprile". Per poter così celebrare sulla Piazza Rossa, nel 77mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, anche la 'vittoria' in Ucraina, celebrando i "successi degli eroici militari russi". In ambienti moscoviti crescerebbe quindi l'auspicio di poter mettere fine al conflitto per quella data. "Trovarsi il 9 maggio in piena guerra -è il ragionamento- sarebbe un brutto colpo di immagine" per il leader del Cremlino, già in grande difficoltà per un'avanzata che continua ad arrancare e che, secondo fonti di intelligence americane, sarebbe finora costata la vita già ad almeno 7mila soldati russi. Riportare i militari in patria per la fine di aprile permetterebbe a Putin di presentarsi alla parata sulla Piazza Rossa - tradizionale esibizione muscolare della potenza russa, cui per anni avevano partecipato i più importanti leader stranieri, in primis occidentali - rivendicando "il successo o il presunto successo" nell'operazione contro Kiev.

2) "Putin ha solo altri 10 giorni per vincere la guerra"

Mentre circolano voci di una colonna di rinforzi in arrivo dalla Siberia, appare sempre più chiaro che i 900.000 soldati delle imponenti forze armate russe esistessero soprattutto sulla carta. Tra giorni ci sarà una nuova chiamata alle armi per soldati di leva. Giovani uomoni da inviare al fronte, nell'invasione di un Paese straniero. Si tratta di circa 130.000 soldati fra 18 e 25 anni, ma è tutto da vedere in quanti si presenteranno ai centri di reclutamento. A quel punto Putin potrebbe richiamare i riservisti più addestrati, ma ciò avrebbe un'altra conseguenza: lasciare famiglie e imprese senza uomini, chiarendo al paese che c’è una guerra e lui la sta perdendo. L'apporto militare dei gruppi mercenari di Wagner o dei siriani non sembra in grado di fare la differenza sul terreno. Secondo alcuni servizi d'intelligence occidentali, il 50% dei reparti russi pronti al combattimento è già schierato in Ucraina: gli Usa in Afghanistan e Iraq erano arrivati al massimo al 29%. In base anche a questi dati, l’ex generale Ben Hodges in un rapporto per il Center for European Policy Analysis dà al Cremlino altri dieci giorni per vincere la guerra.

3) A Voznesensk la peggiore sconfitta dei russi finora

A Voznesensk, piccolo centro tra Odessa e Mikholaiv, verso Kiev, si segnala la più dura sconfitta della guerra iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022. Quarantasette blindati contro 35mila anime e qualche lanciagranate: ma i video ora mostrano cadaveri dei soldati della 43esima armata Stavropol ammassati nei sacchi di cellophane verde in una cella frigo di un treno. La presenza della vicina centrale nucleare di Pìvdennoukraïns’ka, pochi chilometri a nord, rende strategico questo grosso villaggio per collegare Kiev e il Sud. La resistenza ucraina qui ha prevalso: dei 47 blindati isati dai russi, 30 sono ancora lì abbandonati, squassati o bruciati. Tre settimane di scontri e attacchi, qualche quartiere cade, ma nessuno accoglie i soldati russi come "liberatori". Un elicottero russo arrivato in supporto viene abbattuto. "Non avevamo un solo carro armato contro di loro, solo i lanciagranate, i missili Javelin e l’aiuto dell’artiglieria", dice al Wall Street Journal Vadym Dombrovsky, ufficiale delle forze speciali ucraine.

4) Se la Cina all'Onu non si schiera con la Russia...

La Russia ha rinunciato a votare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione sulla guerra in Ucraina, per mancanza di sostegno da parte dei suoi più stretti alleati. Lo hanno riferito alcuni diplomatici a Palazzo di Vetro a New York, alla France Presse. I russi "hanno chiesto una cosponsorizzazione" per il loro documento, incentrato su questioni umanitarie, "ma non c'è stato alcun riscontro positivo", ha spiegato una fonte anonima, sottolineando che né la Cina né l'India avrebbero sostenuto l'iniziativa russa e avrebbero votato a favore. Secondo fonti diplomatiche citate dall’agenzia Afp, la Russia avrebbe chiesto ai suoi alleati più stretti, cioè Cina e India, di co-sponsorizzare la risoluzione, senza però riuscire a ottenerne il sostegno. L’ambasciatore Nebenzia ha chiarito poi che la risoluzione non è ancora stata ritirata. Ci sarà un nuovo tentativo domani 18 marzo, quando la Russia proverà a sferrare un nuovo attacco portando alla riunione del Consiglio di sicurezza del mattino il tema dei presunti laboratori biologici gestiti dagli americani in Ucraina.

5) Il possibile incontro faccia a faccia tra Putin e Zelensky

Viene indicato oggi da vari quotidiani in "10 giorni" il tempo per un primo possibile accordo tra Ucraina e Russia. Il punto più critico sembra essere come sarà garantita, in futuro, la sicurezza dell'Ucraina. "Non dobbiamo solo firmare un accordo - ha detto ieri il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak -. Vogliamo sviluppare un meccanismo specifico, che garantirà la nostra sicurezza in futuro". La Russia non intende accettare né una presenza Nato, né eserciti che si configurino come "un attentato alla sicurezza dei nostri confini" (parole di Putin). L'Ucraina dal canto suo pretende automatismi internazionali che garantiscano la sua integrità territoriale in futuro. La Turchia si sta ritagliando uno spazio decisivo nella diplomazia tra Kiev e Mosca. Un possibile incontro tra Zelensky e Putin potrebbe avvenire proprio in Turchia, uno dei pochi Paesi che non incontrano l'ostilità né di Kiev né di Mosca.