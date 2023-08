Mosca intercetta un drone e risponde con i missili. Kiev: "Le nostre truppe avanzano a Sud"

Un drone intercettato e abbattuto mentre era in volo verso Mosca e la rabbiosa reazione russa, con bombardamenti sulla città di Kherson e sulla regione di Poltava. Nel frattempo, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina giunge al giorno 551, le forze ucraine festeggiano anche la riconquista del villaggio di Robotyne, da mesi sotto il controllo russo. Una vittoria importante per Kiev, la cui controffensiva continua la sua avanzata verso il Sud del Paese.

Il drone verso Mosca e i bombardamenti russi

Nella notte forze armate russe hanno intercettato e abbattuto un drone ucraino in volo verso Mosca. Il velivolo è stato abbattuto nella zona di Lyubertsy, a circa 20 chilometri dalla capitale russa, come confermato anche dal sindaco Sergei Sobyanin: "Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un drone che volava verso Mosca. Dalle prime indagini non risultano vittime o danni materiali. Si sta lavorando sul posto". In seguito all'attacco sventato, gli aeroporti di Domodedovo e Vnukovo a Mosca hanno sospeso arrivi e partenze. I motivi del provvedimento non sono stati resi noti, ma questo genere di misure sono state prese più volte negli ultimi tempi quando sulla capitale della Russia sono avvenuti attacchi da parte di droni.

La reazione russa non si è fatta attendere con l'allarme per probabili lanci di missili da crociera russi Kalibr dal Mar Nero che è scattato in tutta l'Ucraina. Il pericolo missilistico interessa le regioni di Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Odesa, Kirovohrad, Cherkasy, Donetsk, Kharkiv, Poltava e Sumy. Nelle prime ore del mattino i bombardamenti russi hanno colpito la città di Kherson, provocando almeno un morto e due feriti. Secondo quanto scritto su Telegram dal capo dell'amministrazione militare meridionale dell'Ucraina Oleksandr Prokudin, ''il nemico ha bombardato 69 volte nelle ultime 24 ore''. Il raid ha colpito zone residenziali, danneggiando così case e infrastrutture.

Due morti e cinque feriti invece nel raid russo condotto nella notte sulla regione di Poltava, nell'Ucraina centrale. Lo ha detto questa mattina il governatore Dmytro Lunin, spiegando che a completare il bilancio dell'attacco sono due dispersi. ''In seguito all'attacco ostile due persone sono state uccise, due persone sono state portate in ospedale con ferite lievi e al momento non si sa dove si trovino altre due persone'', ha affermato Lunin, spiegando che l'attacco ha preso di mira un impianto industriale.

Kiev: "Liberato villaggio di Robotyne, le truppe avanzano"

Nonostante i continui attacchi russi, la controffensiva ucraina sta recuperando i territori occupati dalle forze armate di Mosca. Come confermato dalla vice ministra della Difesa ucraina Hanna Malyar "il villaggio ucraino di Robotyne, nell'oblast di Zaporizhzhia, è stato liberato dalla presenza delle forze russe che lo avevano conquistato. Le forze armate di Kiev stanno quindi ora avanzando verso il sud dell'Ucraina, ovvero verso Novoprokopivka e Ocheretuvate, "nonostante la feroce resistenza nemica". Quella di Malyar è una conferma ufficiale su Robotyne dopo che, nei giorni scorsi, i militari di Kiev su Telegram avevano detto di aver issato la bandiera ucraina nel villaggio parlando di ''giornata storica''. Robotyne si trova nell'oblast di Zaporizhzhia a 80 chilometri di distanza da Melitopol. Nella mattina diverse esplosioni sono state udite vicino alle città ucraine occupate di Melitopol e Yakymivka, nella regione di Zaporizhzhia

Zelensky: "Se portiamo la guerra in Russia perdiamo gli alleati"

Una controffensiva che punta a riprendere i territori occupati, senza andare oltre, come ribadito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista all'emittente 1+1: "Se l'Ucraina dovesse portare la guerra sul territorio della Russia, perderebbe l'appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene il paese aggredito con aiuti e armi. Credo sarebbe un grosso rischio, verremmo senz'altro lasciati soli. La lotta per riconquistare i nostri territori è stata sostenuta in maniera determinate grazie ai rapporti con gli alleati". Zelensky ha spiegato che "i partner internazionali" sono un elemento fondamentale in ogni vittoria, in ogni passo avanti della controffensiva e in ogni azione difensiva.

Il presidente ucraino ha intenzione di chiedere al Parlamento di equiparare il reato di corruzione a quello di alto tradimento in tempo di guerra: "La prossima settimana ai deputati ucraini verranno presentate le mie proposte per equiparare la corruzione all’alto tradimento in tempo di guerra". L'Ucraina si colloca al 116esimo posto su 180 paesi nell'ultimo indice di percezione della corruzione stilato dal gruppo Transparency International. Zelensky spera che combattere la corruzione renderà più facile per i partner sostenere gli sforzi di ricostruzione che costeranno miliardi di dollari.

Continua a leggere su Today.it...