Guerra in Ucraina, 5 cose da sapere oggi mercoledì 8 giugno 2022. Cosa c'è dietro il delirio di Medvedev: "Occidentali vi odio". L'Ucraina prepara il "Libro dei carnefici". I settori chiave dell'economia russa sono in difficoltà (lo ammette anche Putin). Severodonetsk è quasi caduta. Se Erdogan usa la diplomazia del grano per attaccare i curdi. Il punto sul conflitto a inizio giornata.

1) Cosa c'è dietro il delirio di Medvedev: "Occidentali vi odio"

"Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e fanatici. Vogliono la morte della Russia e finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire". Lo si legge nell'ultimo post su Telegram del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev. Dopo un decennio ritrova le prima pagine dei giornali internazionali l'ex presidente russo. Il suo post su Telegram su quanto odia l’Occidente è stato ripreso e discusso da migliaia di commentatori in mezzo mondo. Aperto il 14 marzo scorso e seguito al momento da 350 mila utenti, il canale Telegram è stato scelto da Medvedev – stando ad alcune sue dichiarazioni rilasciate all'epoca ad Al Jazeera – per profilare al meglio la sua comunicazione politica. E pensare che da presidente, era considerato il leader dei liberali del regime: Ora si distingue per dichiarazioni in un linguaggio estremamente violento. Soltanto una settimana prima aveva minacciato, in un'intervista ad Al Jazeera, il ricorso della Russia all'atomica.

Come racconta sulla Stampa Anna Zafesova, la violenza verbale sarebbe un segnale "non soltanto del disagio di un politico in declino, con i social russi che fanno esplicite insinuazioni sul suo abuso di alcol. Secondo Aleksey Venediktov, l'informatissimo ex direttore della radio Eco di Mosca, l'escalation verbale di Medvedev punta a sfidare il capo della Duma Vyacheslav Volodin, prescelto come "delfino" di Putin dai falchi". Altre fonti moscovite dell'agenzia ucraina Unian sostengono che le ultime uscite di Medevedev siano da far risalire al piano di Putin di liquidarlo definitivamente, dopo averlo accusato del collasso dell'economia, per consegnare la leadership del partito Russia Unita a sua figlia Katerina. Orlando Figes, storico inglese, uno dei più grandi conoscitori di Russia oltremanica, a Repubblica spiega: "Medvedev vuole sottolineare che in Russia oggi non c’è alternativa a Putin. E che se un giorno Medvedev ne prendesse il posto, la linea durissima della Russia in Ucraina non cambierebbe di una virgola. È senza dubbio un’escalation che inaugura una fase pericolosa".

2) L'Ucraina prepara il "Libro dei carnefici"

L'Ucraina lancerà un sistema per raccogliere prove sui presunti crimini di guerra commmessi dalla Russia durante l'occupazione militare. L'ha affermato ieri in un discorso il presidente Volodymyr Zelinsky, nel quale ha dichiarato che la pubblicazione sarà denominata "Libro dei carnefici". Secondo i procuratori ucraini, sono stati rilevati oltre 12mila presunti crimini di guerra commessi da oltre 600 sospettati dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio. "La prossima settimana sarà lanciata una pubblicazione speciale, il "Libro dei carnefici", un sistema informativo per riunione conferme dei dati sui criminali di guerra, criminali dell'esercito russo" ha detto Zelensky nel discorso trasmesso in video. "Ci sono - ha continuato - fatti concreti su concreti individui di concreti crimini crudeli contro gli ucraini".

"In base alle nostre informazioni, circa 600 persone vengono trattenute in cantine nella regione di Kherson", dove sono tenute "in condizioni disumane e sono vittime di torture". A denunciarlo è la rappresentante permanente della presidenza ucraina in Crimea, Tamila Tacheva, spiegando che per la maggior parte si tratta di "giornalisti e militanti" che hanno organizzato "manifestazioni pro-Ucraina".

3) I settori chiave dell'economia russa sono in difficoltà (lo ammette anche Putin)

Le difficoltà economiche, sempre più evidenti e soprattutto inevitabili sul lungo periodo, non sembrano ancora influenzare in nessun modo le sorti della guerra in Ucraina e la disponibilità di Mosca a cercare una via d’uscita. Vladimiri Putin è tornato ieri sull’argomento per avvertire che settori industriali cruciali per l’economia, a partire da quello automobilistico, stanno andando incontro a grosse difficoltà. L'addio delle grandi case straniere come Renault e Volkswagen pesa, ma impatta anche la mancanza di componenti importate che costringe tutte le fabbriche a chiudere man mano che si esauriscono le scorte. Non è tutto. Pure l’industria siderurgica, ha detto Putin, "rischia sostanziali tagli produttivi nel medio termine". A Mosca si parla di valutazioni su una nuova impostazione del budget federale per i prossimi tre anni, ma un Paese isolato come la Russia faticherà oltremodo a sostenere i conti. Ieri il Tesoro Usa ha ristretto ieri le residue possibilità di scambi per banche e fondi di investimento impedendo gli acquisti di azioni e di titoli di debito russo – sovrano e corporate – anche sul mercato secondario.

4) Severodonetsk è quasi caduta

Le aree residenziali di Severodonetsk sono "totalmente" sotto il controllo russo. Dopo giorni di furiosi combattimenti, con continue rivendicazioni di capovolgimenti di fronte, la città più a est in mani ucraine sembra definitivamente caduta. E con il suo centro urbano, il 97% della regione di Lugansk è passato nelle mani di Mosca. A rivendicarne la presa è direttamente il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, che nelle scorse settimane si era esposto su conquiste territoriali abbastanza consolidate. Le forze ucraine, comunque, resistono ancora nella zona industriale e negli insediamenti circostanti. Ultimo baluardo di una battaglia impari - gli assedianti "sono molti e sono più forti", ha ammesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - resta l'enorme fabbrica chimica Azot, in una parabola sempre più simile a quella dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Nei bunker dell'impianto restano nascosti circa 800 civili, 600 abitanti e 200 lavoratori rimasti per mettere al sicuro lo stabilimento e disinnescare potenziali disastri ambientali. E insieme a loro, hanno affermato i separatisti filorussi, ci sarebbero anche le truppe di Kiev rimaste in città a combattere fino all'ultimo e ora "costrette a riparare nell'impianto". Da Severodonetsk, intanto, secondo il sindaco Oleksandr Stryuk sono già stati portati via con la forza numerosi abitanti, mentre in città rimangono tra 10 e 11 mila residenti in condizioni molto difficili, senza luce né acqua, senza scampo.

5) Se Erdogan usa la diplomazia del grano per attaccare i curdi

Oggi il presidente russo Erdogan proverà a sbloccare la trattativa sul grano, aprire un varco all’export ucraino per presentarsi come il leader che ha contributo a scongiurare una grave crisi alimentare globale. Lo farà durante la visita del ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, ad Ankara. Non siamo ancora al punto in cui si intraveda un accordo internazionale condiviso dagli ucraini e in grado di superare un voto al consiglio di sicurezza delle nazioni Unite. Il piano turco prevederebbe l’apertura di un corridoio da Odessa verso il Mar Nero, con le navi della marina militare turca a fare da scorta ai mercantili che escono dagli scali ucraini fino in acque internazionali e di lì verso i porti del Mediterraneo. Ma Kiev vuole garanzie che Mosca non sfrutterà il corridoio per attaccare le città costiere del Sud. A Odessa sono bloccate 20 tonnellate di grano che l’Ucraina non ha potuto esportare. In cambio della mediazione, Erdogan cerca il via libera russo a una nuova operazione militare nel nord della Siria contro i curdi, la quarta in sei anni.

Non sarebbe la prima volta che il presidente turco sfrutta faglie europee, di fronte a una crisi o a un cambio di paradigma tenta di passare al contrattacco. E' già successo con l’emergenza migratoria siriana in piena guerra civile, strappando all’Europa sei miliardi di euro per “gestire” tre milioni di profughi, e lo ha fatto due anni e mezzo fa con il ritiro Usa dalla Siria del nord-est, occupando un pezzo di Rojava.