Il piano di Putin per annettere le regioni occupate

Creare un unico distretto federale all'interno della Russia che comprenda le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Sarebbe questo il piano di Putin per annettere i territori occupati secondo quanto riporta il sito indipendente russo Meduza, citando tre fonti vicine al governo del presidente russo Vladimir Putin.

"Il distretto dovrebbe nascere dopo che in questi territori si terranno i referendum sull'adesione alla Russia. I territori ucraini non accederanno ai distretti esistenti (in Russia)", ha spiegato una delle fonti. A supervisionare l'operazione sarebbe Boris Rapoport, il vice capo della direzione presidenziale per gli affari del Consiglio di Stato, che starebbe reclutando il personale incaricato di gestire le amministrazioni regionali e municipali nel Donbass, così come le "amministrazioni civili-militari" nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Saranno poi questi stessi funzionari a organizzare il referendum sull'adesione alla Russia.

Sulla data delle votazioni ci sarebbero due possibili opzioni. La prima è metà luglio, ma si tratta di una scadenza ravvicinata e non è detto che la situazione al fronte lo consenta; la seconda è l'11 settembre, opzione che appare più probabile ed è anche lo stesso giorno in cui in Russia si terranno le elezioni regionali e governative.

Intanto lo stesso Putin, nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 350mo anniversario dalla nascita di Pietro il Grande, si è paragonato allo zar tracciando un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due imprese storiche gemelle per riconquistare le terre russe: "A quanto pare, spetta anche a noi restituire (quello che è della Russia, ndr) e rafforzare (il Paese). Se partiamo dal fatto che questi valori fondamentali costituiscono la base della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che abbiamo di fronte", ha detto, citato dal Guardian.