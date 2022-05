Il nuovo piano di Putin per de-ucrainizzare i territori occupati inizia dai bambini

Sempre meno Ucraina e sempre più Russia. Tra i due Paesi non c'è solo la guerra che si combatte con le bombe e i missili, c'è anche quella della propaganda e quella "culturale". Parallelamente alla conquista dei territori, da parte di Mosca c'è anche un'azione costante per "de-ucrainizzarli".

Un ruolo fondamentale nel piano di Putin è giocato dai bambini. Educare le nuove generazioni, farle diventare russe è il primo step. Lo "zar" ha firmato un decreto sull'acquisizione semplificata della cittadinanza russa per minori ucraini rimasti orfani o che non possono più essere accuditi dai genitori. La notizia è riferita da Ukrainska Pravda, citando un documento pubblicato dall'agenzia russa Ria Novosti. Ad avviare la procedura potranno essere tutori dei bambini ucraini che siano cittadini della Federazione Russa, dell'Ucraina o residenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Fare diventare russi i bambini significa, di fatto, togliere prospettive future all'Ucraina, significa privare il Paese del domani. Ma non solo. Sui bimbi la Russia agisce anche a scuola. A Mariupol, una delle città simbolo della guerra in Ucraina, le vacanze estive sono state "cancellate" e le attività proseguiranno senza sosta. Ai bambini saranno impartite lezioni di russo, storia e cultura russa.

La "russificazione" è però destinata a tutti. Così per le strade delle città occupate sono comparsi camion che hanno la fiancata adibita a schermo televisivo. Sono sintonizzato sulle due reti russe Rossiya 24 o Perviy Kanal, in modo da diffondere solo le trasmissioni "gradite" al Cremlino. Due "sistemi di informazione e notifica di comunità mobili" per sopperire al vuoto informativo degli ultimi mesi, secondo la Russia. Propaganda h24, secondo l'Ucraina.