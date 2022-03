Mosca avverte: "Offrire le basi aeree a Kiev è entrare nel conflitto"

La tregua per allontanare i civili dalle zone di guerra è annunciata - ma non rispettata - per il secondo giorno di fila. Putin ancora una volta pone le sue condizioni per la pace. Dal Cremlino arrivano nuove e nette minacce ai Paesi non direttamente coinvolti nelle azioni militari in caso di supporto all'Ucraina. Il copione si ripete e sullo sfondo l'emergenza umanitaria assume dimensioni sempre più allarmanti.

Mentre Zelensky continua a invocare l'aiuto dell'Occidente, il presidente russo Putin parla con il presidente francese Macron e si mostra, per ammissione dell'Eliseo, "molto determinato". Da Parigi spiegano che Putin ha ribadito le sue esigenze per un negoziato: la "denazificazione" dell'Ucraina, la sua "neutralizzazione", il riconoscimento dell'annessione della Crimea e dell'indipendenza del Donbass. Tali obiettivi, secondo Putin, "se non saranno raggiunti con il negoziato lo saranno con le operazioni militari".

Le Président @EmmanuelMacron s’est entretenu cet après-midi avec le Président Vladimir Poutine. Il a partagé sa préoccupation sur les risques pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires qui résultent de l’invasion militaire russe en Ukraine.https://t.co/47vAdn00JA — Élysée (@Elysee) March 6, 2022



Il nodo delle centrali nucleari

Solo oggi il direttore generale dell'Aiea (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica) Rafael Mariano Grossi si è detto ''profondamente preoccupato'' per le notizie che arrivano dall'Ucraina circa la centrale nucleare di Zaporizhzhya, la più grande dell'Europa. Su Twitter l'Aiea ha detto di essere stata infornata da Kiev che ''il personale regolare continua a far funzionare la centrale nucleare di Zaporizhzhya, ma la gestione dell'impianto è ora agli ordini del comandante delle forze russe che controllano il sito''. In un secondo tweet si legge che l'''autorità di regolamentazione nucleare dell'Ucraina ha detto all'Aiea di avere problemi di comunicazione con il personale che gestisce la centrale nucleare di Zaporizhzhya''.

Parlando con Putin Macron ha espresso "grave preoccupazione sui rischi per la sicurezza nucleare legati all'invasione russa dell'Ucraina e della necessità dell'adozione di misure concrete per rispondere a questa preoccupazione". Sottolineando "la necessità assoluta di evitare di compromettere l'integrità delle installazioni nucleari civili ucraine. E' imperativo garantire la sicurezza in linea con le regole dell'Aiea e alla proposte del direttore generale". Macron ha insistito anche sull'importanza in questo contesto "che questo lavoro sia realmente assicurato, sotto l'autorità ucraina competente, la sicurezza di tutte le installazioni nucleari civili del Paese".

Tra le richieste di Macron, quella di rispettare " il diritto internazionale umanitario, assicurando la protezione delle popolazioni civili e l'approvvigionamento degli aiuti umanitari".

La versione di Putin

Secondo quanto riferito da Parigi, Putin non solo è tornato sulle richieste già avanzate: lo stop all'ingresso dell'Ucraina nella Nato e la "denazificazione" del Paese, ma ha negato che il suo esercito "stia prendendo di mira i civili". Avrebbe invece rassicurato la Francia sulle centrali nucleari.

Le minacce agli altri Paesi

Intanto mentre Putin detta le sue condizioni, il ministero della Difesa russo alza la posta. Già nelle scorse ore è stato chiaramente detto che una "no fly zone" sull'Ucraina sarebbe letta come una dichiarazione di guerra e oggi il nuovo avvertimento. Stavolta ai Paesi più vicini: "Concedere l'uso delle basi aeree ai militari ucraini può essere considerato come coinvolgimento in un conflitto armato".

Parole che sembrano fare breccia. La Polonia ha subito fatto sapere che non non manderà i suoi jet all'Ucraina, come pure non consentirà di usare i suoi scali.