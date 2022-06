"La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe durare anni"

"La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni". A prefigurare questo scenario è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati", spiega. Per il segretario dell'Alleanza atlantica è importante "non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari".

Le parole di Stoltenberg anticipano i temi del summit Nato che si terrà il 29 e 30 giugno a Madrid. In quell'occasione dovrebbe essere raggiunto proprio un accordo su un nuovo pacchetto di assistenza militare da destinare a Kiev, per aiutare il Paese a dotarsi di armamenti all'avanguardia che rispettino gli standard della Nato, accantonando così quelli più vecchi.

Sul campo intanto, al quarto mese consecutivo di guerra, la situazione per le truppe di Kiev è difficile. Il governatore della regione dell'Ucraina orientale Lugansk, Serguii Gaidai, usa parole nette: "Bisogna prepararci al peggio". Nominato dal presidente Volodymyr Zelensky, spiega che a Severodonetsk le forze russe e ucraine si scontrano per le strade, mentre a Lyssychansk il fuoco dell'artiglieria russa è "permanente". Gaidai spiega poi che a Lysytchansk ci sono segni di preparativi per i combattimenti di strada: "I soldati stanno scavando buche e montando filo spinato e la polizia sta piazzando veicoli bruciati attraverso le strade per rallentare il traffico. La vita è molto dura per quel 10% dei residenti di Lyssytchansk in città: nelle cantine, senza rete telefonica, acqua corrente o elettricità. Cerchiamo di convincerli ad andarsene, ma alcuni rifiutano categoricamente" dice. Il governatore Gaidai comunica quotidianamente sullo stato del conflitto, in particolare sui social network come Telegram o Facebook: :"Dobbiamo parlare, per contrastare la propaganda russa, ma anche perché la gente della regione capisca che non li abbiamo abbandonati".