Roman Akimov, il "soldato bambino" di Putin ucciso in Ucraina: aveva 18 anni

La faccia pulita, più da bambino che da uomo pronto alla guerra, il pesante cappotto militare e il cappello di pelliccia in testa. Sono queste le immagini che abbiamo di Roman Akimov. A soli 18 anni è il più giovane combattente dell'esercito di Putin morto in battaglia in Ucraina. E' una delle oltre ventimila vittime militari tra le fila dei russi.

Dai social ricostruiamo spezzoni della sua vita. Ne riusciamo a conoscere solo la parte finale. Ci sono le foto di lui alla stazione, appoggiato al treno e lo sguardo verso la fotocamera, o abbracciato alla mamma. Poi la cerimonia funebre.

Roman, arrivato al fronte da Krasnoyarsk in Siberia, è stato ucciso mentre era in prima linea. Di lui è rimasto ben poco. I resti mutilati sono stati identificabili solo attraverso il dna. Come in una spirale infinita di orrore e strazio, ci sono volute tre settimane prima che i genitori, Evgenia e Ivan, avessero notizie del figlio."L'ultima volta che lo abbiamo chiamato è stato il 15 marzo - ha detto sua sorella Natalia secondo quanto riportano fonti locali -. Ha detto che era vivo e vegeto. E poi abbiamo perso i contatti. Solo il 10 aprile abbiamo appreso che Roman era morto il 17 marzo. Ciò è stato confermato dopo il prelievo del dna".

Alla famiglia è stato assegnato consegnato postumo l'Ordine del Coraggio di Roman, assegnato su istruzione del presidente russo. La mamma lo ricorda con una foto e pcohe righe: "Non ti dimenticherò mai, lo giuro, lo prometto. Non avevo tempo per dirti così tante parole. Perdonami per tutte le cose brutte. Vorrei poterti abbracciare forte. Vorrei poterti salutare come si deve, guardandoti negli occhi per l'ultima volta. Sapendo fermamente che lì sei calmo e che il paradiso ti mantiene in pace".