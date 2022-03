Putin minaccia l'Occidente: "Sanzioni sono dichiarazioni di guerra"

Il clima tra l'Occidente e Putin diventa sempre più teso. Le sanzioni disposte contro Mosca e gli oligarchi - solo oggi in Italia sono scattati i sigilli per ville di lusso e imbarcazioni - irritano il presidente russo che in un incontro col personale femminile dell'aviazione civile torna a parlare di quanto sta accadendo e le sue parole suonano proprio come minacce. "Le sanzioni contro la Russia sono simili a una dichiarazione di guerra" dice. E poi precisa: "Grazie a Dio, non si è ancora arrivati a questo. Penso che i nostri cosiddetti 'partner' abbiano una comprensione di ciò che si rischia, nonostante le loro affermazioni sconsiderate". E rincara la dose: "La Federazione Russa considererà qualsiasi tentativo da parte di altri Paesi di stabilire una no-fly zone sull'Ucraina come una partecipazione alle ostilità".

A ben vedere le minacce sono "distribuite" con Kiev. "Deve capire - dice Putin - che se continua con lo stesso spirito", mette in discussione "il futuro della statualità ucraina". Se ciò accadrà, "sarà interamente sulla loro coscienza". Secondo la versione di Putin, è la Russia ad avere subito minacce ed è la Russia ad avere tentato la via della mediazione. Fallita, secondo "lo zar", per le azioni di Kiev nel Donbass. "Dall'inizio delle ostilità nel Donbass" nel 2014 "sono state uccise 13-14mila persone, tra cui oltre 500 bambini", dice.

Putin continua a parlare di attacchi alla Russia. Come già fatto nei giorni scorsi, ribadisce che "la Russia non può ignorare le minacce alla sua sicurezza e l'adesione dell'Ucraina alla Nato è una di queste. Se l'Ucraina si unirà, l'Alleanza atlantica sosterrà le sue operazioni militari" e potrebbero "lanciarne una contro la Crimea". "L'Ucraina ha competenze in ambito nucleari derivanti dall'epoca sovietica", avverte il presidente russo, secondo cui Kiev potrebbe "partire" da questo know-how e "con l'aiuto dell'Occidente" potrebbe "modificare la vita in Russia".