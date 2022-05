Mosca "cancella" le vacanze nelle scuole dell'Ucraina: bambini a lezione di russo

Nelle scuole di Mariupol niente vacanze estive ma lezioni prolungate per insegnare ai più piccoli la lingua e la cultura russa, per strada cartelloni e schermi per trasmettere h24 i programmi della tv di Mosca. Anche questa è guerra. Così la Russia punta a "deucrainizzare" i territori conquistati a Kiev. A denunciare quanto sta accadendo è il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, che sui social racconta cosa accade nel territorio occupato.

"Gli occupanti - spiega - hanno annunciato l'estensione dell'anno scolastico fino all'1 settembre. Niente vacanze. Il loro obiettivo principale è 'deucrainizzare' gli scolari e prepararli al curriculum russo che dovranno studiare il prossimo anno scolastico. Per tutta l'estate dovranno studiare lingua, letteratura e storia russa e matematica in russo. Gli occupanti hanno in programma di aprire 9 scuole. Tuttavia, finora sono riusciti a trovare solo 53 insegnanti, sei per scuola: questo è un buon esempio dell'istruzione russa a Mariupol sotto l'occupazione russa".

Ma non solo. Camion per la propaganda secondo la denuncia di Andryushchenko, sono stati dispiegati nelle strade di Mariupol. Si tratta di mezzi messi a disposizione dal ministero delle Emergenze, con una fiancata adibita a schermo televisivo sintonizzato sulle due reti russe, Rossiya 24 o Perviy Kanal, sulle informazioni diffuse dalle due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, o sulla trasmissione di cartoni animati e film per bambini. Due "sistemi di informazione e notifica di comunità mobili" - questo il loro nome ufficiale - che percorrono le strade della città occupata e un altro è parcheggiato. Diversa , come ovvio, la versione del Cremlino. "Per tre mesi, i residenti della città sono stati in un vuoto informativo, a causa della mancanza di elettricità", ha spiegato il ministero delle Emergenze russo. Camion simili sono in circolazione nei distretti, sempre nella regione di Donetsk, di Volnovakha e Krasny Liman.