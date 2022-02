Il video del soldato ucraino in guerra: "Mamma e papà vi amo"

Il viso pulito, giovane, che quasi stride col caschetto stretto sotto il mento e la tuta mimetica, poi parole universali: "Mamma, papà vi amo". Mentre si rincorrono le notizie degli attacchi russi in Ucraina, un video sul web svela l'altro lato della guerra. Un breve filmato mostra un soldato che aggiorna sui bombardamenti russi in Ucraina: "È un bene che siamo tutti vivi ora. Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene".

La clip è diventata virale, con tantissimi retweet e visualizzazioni in aumento con l'hashtag #UkraineRussiaCrisis, #Ukraine, #RussiaUkraineConflict.