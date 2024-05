Raid russo su un megastore di Kharkiv: "C'erano 200 persone", almeno 11 morti

Fiamme, fumo, vittime. In Ucraina un grande magazzino della città di Kharkiv è stato centrato da un raid russo. L'ennesima terribile pagina nella guerra tra Russia e Ucraina è stata scritta nel pomeriggio di sabato quando il polo commerciale era affollato. Secondo Kiev, c'erano almeno 200 persone. Con molti di loro si sono persi i contatti e si teme il peggio. L'ultimo bilancio è di 11 vittime e quaranta feriti. Più di una decina di dispersi.

L'attacco russo, secondo gli ucraini, è stato condotto utilizzando due bombe plananti, ordigni di epoca sovietica ammodernati con ali e navigazione satellitare, che li rendono economici e distruttivi. L'edificio colpito è parte di una catena di ipermercati, Epitsentr, che vende articoli per la casa e il bricolage, e l'incendio provocato dalle esplosioni si è propagato su una superficie di diecimila metri quadrati. Le immagini diffuse sul web hanno mostrato una densa colonna di fumo nero, il tetto squarciato e detriti sparsi.

Putin may spread any lies, but here are his actions. Barbaric war crimes against civilians.



Large shopping mall in Kharkiv. Saturday. Heinous strike to ensure maximum casualties. He can’t occupy Kharkiv, hence he tries to kill it.



There are two ways for Ukraine’s partners to… pic.twitter.com/USKjyXgobn — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2024

"La Russia ha sferrato un altro duro colpo alla nostra Kharkiv, solo pazzi come Putin sono capaci di uccidere e terrorizzare civili", ha tuonato Zelensky. Rivolgendosi ancora una volta, l'ennesima, ai partner della Nato: "Se l'Ucraina avesse abbastanza difesa aerea e moderni aerei da combattimento, tali attacchi sarebbero semplicemente impossibili".

BREAKING: FOOTAGE SHOWS BOMBS HIT KHARKIV SHOPPING CENTRE



Firefighters are attempting to put out the blaze as they search for survivors.



Death toll remains at 2, with many injured. pic.twitter.com/m93gp16vmP — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 25, 2024

Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene "inaccettabile" l'attacco russo al mega store di Kharkiv che ha provocato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di decine, secondo quanto riferito da Kiev. "La Francia condivide il dolore degli ucraini e rimane pienamente mobilitata al loro fianco", ha scritto il capo dello Stato su X, deplorando le "numerose vittime" di questo attacco "bambini, donne, uomini", famiglie".

Kiev, per allentare la pressione all'interno dei propri confini, continua a colpire in territorio russo: il governatore di Belgorod ha denunciato un raid su un villaggio che ha provocato tre vittime di civili. Gli ucraini vorrebbero poter osare di più, utilizzando anche le armi della Nato per attaccare il territorio russo. Opzione sponsorizzata apertamente dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, trovando sponda sul blocco nord-orientale a partire dai Baltici, mentre si registra una qualche apertura anche da Washington. Allo stesso tempo molti partner dell'Alleanza - inclusa l'Italia - restano contrari, perché vedono il rischio di un'ulteriore escalation.

"Io ritengo che in questo momento sia sbagliato aumentare una tensione già drammatica": le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a La Stampa. "Occorre sì aiutare l'Ucraina a difendersi, perché se non la aiuti scoppia davvero la terza guerra mondiale - spiega Crosetto -. Se Putin conquista l'Ucraina si apre necessariamente, quasi automaticamente, la terza guerra mondiale. L'aiuto all'Ucraina serve a non fare scoppiare la guerra. Ma questo aiuto deve essere fatto in modo da lasciare aperta la possibilità della costruzione di una tregua immediata e la partenza di un tavolo di pace". Il titolare della Difesa esclude che al summit franco-tedesco che si apre oggi ci possa essere un accordo sulle posizioni di Stoltenberg: "Non è possibile. La Germania ha una costituzione uguale a quella italiana. Noi non possiamo attaccare. Possiamo solo difenderci".