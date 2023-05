Nuova pioggia di missili russi sull'Ucraina: colpito un ospedale a Dnipro, ci sono vittime

Le forze armate russe avrebbero condotto un attacco missilistico contro un ospedale nella città di Dnipro provocando vittime. Lo ha reso noto il governatore regionale Serhii Lysak.

Il Kyiv Post ha poi diffuso su Twitter un video dall'interno dell'ospedale che mostrano le conseguenze dell'attacco in termini di danni e dove si vedono persone ferite.

? Video of the aftermath of the strike on the hospital in #Dnipro



WARNING: Sensitive content pic.twitter.com/uGcfYc1sez