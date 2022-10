I bimbi di Kiev nei rifugi cantano l'inno nazionale dopo l'attacco russo

Fanno lezione come possono nel rifugio nel quale sono costretti e mentre fuori cadono le bombe sganciate dai russi, i bimbi di Kiev cantano l'inno ucraino. Le immagini circolano sui social. La clip mostra un tentativo di normalità - la scuola - in un contesto di guerra e paura. I bimbi e le insegnanti si trovano in un bunker quando intonano l'inno della loro nazione.

Kiev oggi, 10 ottobre, è stata svegliata da una serie di esplosioni. Gli attacchi russi sono stati concentrati soprattutto nell’area centrale della città. Un missile ha colpito il"Ponte di Vetro", un ponte pedonale. Erano mesi che la capitale dell’Ucraina veniva stata risparmiata dai bombardamenti. A dare l'allarme su Telegram è stato stamani il sindaco Vitali Klitschko riferendo che sono state colpite “infrastrutture importanti” e della presenza di vittime.

Secondo quanto riporta il Guardian esplosioni sono state registrate anche a Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil. Ci sono anche notizie non confermate di esplosioni a Leopoli.

Children singing the Ukrainian anthem in #Kyiv's bomb shelter during Russian missile attack. These little Ukrainians are strong and brave ??



