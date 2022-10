La strage delle reclute russe al poligono e i missili ucraini sull'aeroporto: cosa sta succedendo a Belgorod

Una strage. Due militari dell’ex Csi hanno fatto fuoco su soldati russi prima di essere uccisi. Sono morti almeno undici, fra militari e reclute che stavano addestrandosi al tiro in un poligono militare a Soloti, vicino al confine ucraino e a circa 105 km a sud-est di Belgorod. La regione è un oblast di confine della Federazione, vicina al fronte della guerra in Ucraina, non lontano da Kharkiv. I due non meglio definiti "terroristi" sono poi stati abbattuti. Erano provenienti da un Paese ex sovietico membro della Comunità degli stati indipendenti, anch'esso non precisato, secondo le informazioni rese note dal ministero della Difesa di Mosca.

La strage delle reclute

I due, probabilmente reclute, hanno sparato con armi automatiche contro i loro commilitoni: oltre agli 11 morti ci sono almeno 15 feriti, che sono stati ricoverato d'urgenza in ospedale. L'addestramento al poligono nella regione di Belgorod, è funzionale alla grande mobilitazione "parziale" di fino a 300.000 coscritti per rinforzare la forza militare russa in Ucraina, ordinata e annunciata il 21 settembre dal presidente russo Vladimir Putin. Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha dichiarato che gli aggressori provenivano dalla nazione centroasiatica del Tagikistan e avevano aperto il fuoco sugli altri dopo una discussione sulla religione. Il Tagikistan è una nazione prevalentemente musulmana, mentre circa la metà dei russi segue vari rami del cristianesimo: non ci sono, né ci saranno probabilmente, conferme indipendenti sulla dinamica dei fatti avvenuti al poligono d'addestramento.

Da venerdì scorso, nella stessa regione, sono stati bombardati una centrale elettrica - un attacco che ha provocato un incendio - e poi un deposito di carburante, che ne ha prodotto uno ancora più grande. "L'incendio è stato spento in un serbatoio contenente 3.000 metri cubi. Nessuno è rimasto ferito", ha detto un portavoce dei servizi d'emergenza russi. L'attacco contro la centrale elettrica aveva provocato, oltre alle fiamme, un blackout in diverse zone della città capoluogo che dà il nome alla regione. Belgorod è una città russa di medie dimensioni a circa 40 km dal confine ucraino. La zona, nella quale sin da febbraio Putin aveva ammassato migliaia di uomini, era finita sulle prime pagine di tutto il mondo a inizio aprile, quando due elicotteri avevano colpito un deposito petrolifero proprio a Belgorod, portando così un nuovo elemento nella guerra iniziata un mese prima: la Russia veniva colpita sul suo territorio.

Attacco all'aeroporto

Esplosioni sono state riportate nei pressi dell'aeroporto di Belgorod nelle scorse ore: si tratterebbe di un attacco missilistico da parte delle forze ucraine, anche se le notizie sono frammentarie. L'altro giorno attacchi missilistici simili hanno pesantemente danneggiato le linee ferroviarie essenziali per movimentare mezzi e truppe russe nella regione di confine. La popolazione della regione si trova in una situazione particolare: in molti avevano fino a sei mesi fa legami diretti con l'Ucraina e parenti oltreconfine, a una manciata di chilometri. A Belgorod la propaganda russa sembra, secondo vari media indipendenti, avere meno presa e tra i civili c'è una migliore comprensione di quello che sta succedendo rispetto a regioni della Russia più lontane dal conflitto.