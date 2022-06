Cento giorni di guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi 3 giugno 2022

Al centesimo giorno di guerra in Ucraina i russi, secondo il presidente ucraino Zelensky, avrebbero ormai conquistato il 20% del territorio. Nell'ultimo messaggio della sera ringrazia gli alleati - Stati Uniti in primis - per le nuove armi fornite e informa che a Severodonetsk le forze ucraine stanno resistendo, mentre è sempre durissimo lo scontro nel Donbass, ormai "devastato".

Ogni giorno muoio 100 soldati ucraini

Secondo Zelensky ogni giorno 100 soldati ucraini restano uccisi e circa 500 vengono feriti in combattimento sollevando il coperchio sulle vittime ucraine che sono state un segreto gelosamente custodito durante la guerra. La battaglia per il Donbas è ora in gran parte sfociata in una brutale guerra di trincea, con l'Ucraina che scava le difese che vengono martellate dall'artiglieria russa, non diversamente dai campi di battaglia della prima guerra mondiale. Funzionari della difesa occidentali hanno affermato che, in media, le forze russe sono riuscite a guadagnare circa 500/1000 metri al giorno nell'ultimo mese.

Sopraffatta dalla parte russa, l'Ucraina ha implorato gli alleati per una migliore artiglieria per contrattaccare. I combattimenti più pesanti sono attualmente in corso nella città di Severodonetsk, città che se conquistata metterebbe le forze di Putin sul punto di prendere la provincia di Luhansk.

Poi a Mosca resteranno Lysychansk, Slovyansk e Kramatorsk, 30 chilometri più a ovest: sono le ultime roccaforti ucraine rimaste nella regione di Donetsk. Il controllo su quella regione così come su quella di Luhansk consentirà a Putin di rivendicare la "liberazione" sul Donbass, obiettivo della sua "operazione militare speciale".

La controffensiva ucraina ha invece efficacia nella regione di Kherson dove sarebbero stati liberati 20 villaggi precedentemente occupati dalle forze di Mosca: questa mossa metterebbe a rischio le linee di rifornimento nella regione.

Le sanzioni a Mosca

Da Washington nuova stretta all'accesso dell'esercito russo alla tecnologia 'Made in Usa', nel mirino anche la portavoce del ministero degli Esteri, Zakarova. Intanto l'Unione europea ha varato il sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe, escludendo dalla lista nera il patriarca Kirill. Con l'embargo europeo per le forniture via mare, le importazioni di greggio da Mosca si ridurranno del 92%.

Per evitare ripercussioni globali sui prezzi dei derivati di petrolio gli Stati Uniti hanno ottenuto il placet dell'Arabia Saudita ad aumentare la produzione di petrolio: la decisione, rattificata dall'ultimo incontro Opec, il cartello dei paesi produttori di greggio. Tuttavia nonostante la scelta di aumentare la produzione di 432.000 barili al giorno a luglio e agosto, le quotazioni del petrolio non accennano a diminuire.

Nel frattempo gli 007 statunitensi fanno trapelare che Putin sarebbe malato di cancro e che a marzo sarebbe sfuggito ad un attentato: condizioni di salute e timori di tradimenti, lo redenderebbero sempre "più paranoico" portanto al timore che la guerra in Ucraina possa prendere risvolti imprevedibili.

Sul fronte italiano della diplomazia Matteo Salvini non molla sul 'fronte russo' e ancora ieri sera, parlando a Dritto e Rovescio su Rete 4, è tornato a rivendicare la sua libertà d'azione archiviando le visite all'ambasciatore russo in Italia e puntando direttamente al ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov. "Non pensavo che parlare di pace portasse a tutte queste polemiche. C'è una guerra, se devo chiedere il cessate il fuoco vado da chi ha iniziato".

La guerra in Ucraina, le tappe principali

Erano le 3:55 del mattino del 24 febbraio quando il presidente russo appare in tv annunciando un'operazione militare per "proteggere il Donbass, smilitarizzare e denazificare l'Ucraina". Poco dopo arrivano le prime notizie di esplosioni a Kiev, Odessa, Kharkiv, Mariupol.

Le truppe russe entrano in Ucraina da Nord, Est e Sud: nei primi giorni di guerra il sito nucleare di Chernobyl cade sotto il controllo delle forze russe entrate in Ucraina dalla Bielorussia. Il 4 marzo cadrà sotto controllo russo anche lla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Nel settimo giorno di guerra cade in mano dei russi la prima grande città, Kherson, nel Sud.

Il 9 Marzo fanno il giro del mondo le foto Marianna Podgurskaya, giovane blogger incinta al nono mese, con ferite in viso, che esce dal reparto maternità di un ospedale a Mariupol. La città meridionale sul mar d'azov diventerà la città martire della guerra: il 16 marzo l'esercito russo bombarda il teatro di Mariupol dove si erano rifugiati centinaia di civili: resterà sconosciuto il numero delle vittime.

Nonostante i colloqui di pace che proseguono a più riprese la guerra sul campo continua con l'esercito russo che arriva alle porte di Kiev dove gli abitanti si preparano a una guerriglia urbana con molotov. Centinaia le vittime civili: il 13 Marzo, Brent Renaud, pluripremiato regista e produttore Usa di documentari e reporter di guerra, resta ucciso a Irpin, il 15 Marzo vicino Kiev rimangono uccisi la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova e il cameraman di Fox Tv Pierre Zakrewski.

L'avanzata russa si impantana e Mosca cambia i piani ritirando le truppe dal nord e dall'est ucraina, concentrando l'offensiva in Donbass: nelle città riconquistate dagli ucraini emergono gli orrori della guerra. Il 3 Aprile a Bucha i soccorsi trovano strade disseminate di cadaveri, molti con i polsi legati, vittime di esecuzioni. Si scoprono con il passare dei giorni fosse comuni. Un mese dopo il 3 Maggio a Irpin dopo il ritiro delle truppe russe, vengono trovati 290 cadaveri di civili. La maggior parte uccisi con colpi di arma da fuoco, giustiziati.

L'8 Aprile due missili russi piombano sulla stazione di Kramatorsk, in Donbass, mentre migliaia di persone - donne, bambini e anziani - aspettano i treni per evacuare. Le vittime solo più di 50, decine i feriti.

Il 29 Aprile missili russi colpiscono il centro di Kiev durante la visita del segretario generale Onu Antonio Guterres. Nel bombardamento perde la vita una giornalista ucraina.

Il 20 Maggio dopo 86 giorni di resistenza i combattenti ucraini asserragliati dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol si consegnano all'esercito russo eseguendo gli ordini di Kiev. La città di Mariupol è presa dai russi.