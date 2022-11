Missili russi su Kiev: almeno tre morti e Moldavia lasciata "al buio"

Si intensificano i bombardamenti russi sull'Ucraina, che ora prendono di mira Kiev: ci sono stati almeno tre morti e sei feriti dopo l'ultimo attacco missilistico sulla città. I disagi sono evidenti: Oleksii Kuleba, capo dell'amministrazione militare regionale, ha affermato che l'intera regione di Kiev è rimasta senza elettricità dopo che gli attacchi aerei di Mosca hanno preso di mira "infrastrutture critiche". Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che l'approvvigionamento idrico della città è stato interrotto.

Le esplosioni hanno riguardato anche Leopoli e Kremenchuk, città nell'oblast di Poltava. Si registrano segnalazioni di interruzioni di corrente da tutta l'Ucraina. Mentre risuonano nel Paese gli allarmi antiaerei, i media riportano notizie di sistemi di difesa aerea in azione. Proprio oggi, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con la quale riconosce "la Russia come Stato sponsor del terrorismo per le atrocità commesse dal regime di Vladimir Putin contro il popolo ucraino".

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha scritto sul suo profilo ufficiale Twitter che "la Russia celebra il suo riconoscimento come stato terrorista con nuovo terrorismo missilistico contro la capitale ucraina e altre città. Dovrebbe essere chiaro anche a chi ha dubbi: la Russia deve essere riconosciuta in tutto il mondo come stato terrorista e l'Ucraina deve avere tutti i sistemi di difesa aerea necessari. Al più presto", ha twittato Kuleba.

Moldavia, metà Paese al buio

Le conseguenze dei bombardamenti russi in Ucraina si fanno sentire anche nei Paesi vicini. Andrei Spinu, vice primo ministro della Moldavia, ha riferito di "massicce" interruzioni di corrente nel Paese a seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina.

Moldelectrica, l'azienda energetica statale, sta lavorando per ricollegare più di metà del Paese all'elettricità. Il , ha detto di aver chiesto la convocazione dell'ambasciatore russo dopo che gli attacchi russi contro l' Ucraina hanno lasciato il suo Paese "di nuovo al buio".