Fotografia dell'orrore: "I morti nelle fosse comuni, le ragazze stuprate"

"Purtroppo Bucha, come anche le confinanti Hostomel e una parte di Irpin sono occupate, ma nella zona continuano a lavorare le forze armate ucraine, la difesa territoriale e i volontari. Ci sono forti combattimenti e quindi noi crediamo nella liberazione". A dirlo all'Adnkronos è Anatolii Fedoruk, sindaco della cittadina a 30 chilometri a nord ovest di Kiev, che da oltre un mese è uno dei fronti più caldi del conflitto ucraino. "La comunità di Bucha - ricorda il primo cittadino - è stata tra le prime attaccate perché sul nostro territorio si trova la pista di decollo dell'aeroporto di Hostomel. Questo è il varco di Kiev da cui Putin voleva far scendere le truppe aviotrasportate, per prendersi la capitale, ma siamo riusciti a rovinare il suo piano. A costo delle vite e delle distruzioni, il nemico è stato fermato ai confini di Bucha e Irpin, e non è stata permessa la guerra lampo". Per questo il 25 marzo la città - insieme a Irpin, Mykolaiv e Okhtyrka - ha ricevuto dal presidente Zelensky il titolo di "Hero city of Ukraine". "Un'onorificenza che ci è stata data per il coraggio, per la resistenza e per le sofferenze che il nemico ha portato sul nostro territorio: ormai sono 33 giorni che il nostro popolo difende la propria terra dagli occupanti russi", rivendica Fedoruk, che insieme ad appena un decimo dei 50mila residenti di Bucha si trova ancora in città.

Alla domanda su come stia, risponde secco: "In guerra, come tutto il Paese". Quella che descrive è una città straziata dal dolore e dall'orrore. "I russi devono far entrare nei territori temporaneamente occupati una missione internazionale affinché si fermi lo spregio dei morti - dice - Gli occupanti non consentono ai parenti di recuperare i corpi dei loro cari morti. Alcuni cadaveri sono lì dall'inizio dell'occupazione, li stanno mangiando i cani affamati". E ancora: "Nella fossa comune vicino alla chiesa abbiamo seppellito più di 120 persone, mentre altri cinquanta corpi attendono la sepoltura. E questa è soltanto la parte centrale della città. Nei quartieri periferici gli addetti dei nostri servizi non riescono a recuperare le salme, perché li uccidono. Molte persone seppelliscono i propri cari dove possono: nei cortili, nei parchi, nei campi e vicino agli alberi".

Il primo cittadino parla ed elenca violenze e soprusi subiti dai suoi cittadini. "Tutti gli orrori di cui noi abbiamo sentito parlare come di crimini compiuti dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ora li vediamo qui, dove è in atto un piano del terrore contro la popolazione civile". Fedoruk continua: "È difficile credere che una cosa del genere possa accadere nel XXI secolo", dice riferendo di brutali uccisioni di civili, stupri e saccheggi delle case da parte dei soldati russi. "I russi, col pretesto di cercare i nazisti, irrompono nelle case e le saccheggiano e poi uccidono i civili senza motivo. Il 17 marzo Ruslan Nechyporenko, padre di tre figli, è stato ucciso con un colpo a bruciapelo davanti a suo figlio di 14 anni, con cui stava andando a prendere aiuti umanitari", racconta il sindaco. Non solo. Gli occupanti - prosegue - "stuprano ragazze, feriscono e uccidono i bambini, non hanno pietà neanche per gli anziani. Ai medici non permettono di portare fuori i feriti e prestare soccorso a chi ne ha bisogno". A questo si aggiunge la necessità assoluta di beni di prima necessità "Alcune persone hanno perso tutto. Abbiamo un quartiere particolarmente problematico nei pressi della vetreria, dove ci sono decine di famiglie, con molti anziani, che attendono aiuto. Servono medicine, cibo, vestiti, ma consegnare gli aiuti umanitari è molto difficile".