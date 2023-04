"Fan**lo la guerra!", la polizia blocca il concerto del rapper Scally Milano

La polizia russa ha interrotto un concerto a San Pietroburgo dopo che un artista ha urlato "Fan**lo la guerra!". La sera del 22 aprile il rapper Scally Milano (Daniil Dmitriev) ha intonato slogan contro il conflitto in Ucraina dal palco del club Giant Hall, e poco dopo la polizia è arrivata sul posto e ha interrotto il concerto. Diversi video del momento sono stati pubblicati da vari canali Telegram. Uno di questi mostra appunto il rapper che urla "Khuy Voyne!" (Fan**lo la guerra in russo) ed esorta il pubblico a fare altrettanto.

Un altro video mostra persone in mimetica che chiedono di accendere le luci nella sala. "Basta, il concerto è finito, tutti fuori! Attenzione, il Dipartimento principale degli affari interni di San Pietroburgo e della regione di Leningrado sta lavorando! Preparate i documenti, tutti fuori!" - hanno detto dal palco. La motivazione ufficiale data per l'interruzione dello spettacolo è stata che sarebbero state scoperte delle droghe nel locale. Come riporta il media ucraino strana.ua, l'artista è stato trattenuto dalle forze dell'ordine, ma è stato presto rilasciato. Uno dei video lo mostra mentre lascia il locale in auto, accompagnato da guardie di sicurezza, mentre indossa una felpa su cui c'era scritto "May peace prevale on Earth", possa la pace prevalere sulla terra.

In precedenza in diverse città russe erano stati annullati i concerti del cantautore Valeriy Meladze, che in uno dei concerti aveva detto in ucraino "Gloria agli eroi!". Strana ha anche riferito che i concerti della cantante ucraina Ani Lorak sono stati cancellati in Russia, con la motivazione che l'artista avrebbe lanciato una raccolta fondi per le Forze Armate ucraine, affermazione che Lorak ha negato.