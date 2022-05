Nuova strage di civili, 44 cadaveri tra le macerie di un palazzo a Izyum

Dopo Bucha con i cittadini uccisi e lasciati in strada; dopo Mariupol e le centinaia di vittime nel teatro d'arte drammatica; dopo Makariv e i civili torturati, l'orrore ha un nuovo nome: Izyum. Nella cittadina che si trova nella regione di Kharkiv, nell'ovest dell'Ucraina, oltre 40 cadaveri sono stati trovati tra le macerie di un palazzo. La denuncia arriva dal governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov. In post sui social scrive: "I corpi di 44 civili morti sono stati trovati sotto le macerie di un edificio a Izyum temporaneamente occupata".

"Il palazzo, di cinque piani, era stato distrutto dagli occupanti nei primi dieci giorni di marzo", aggiunge Sinegubov, parlando di "un altro orribile crimine di guerra degli occupanti russi contro la popolazione civile".

Il bilancio a Izyum è provvisorio. Tutto lascia presagire che possa aumentare di ora in ora. Ed è solo l'ultima ferita inflitta all'Ucraina dal 24 febbraio. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato finora la morte di 3.381 civili e il ferimento di 3.680 dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia. La stessa organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate. Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv) e Popasna (Oblast' di Luhansk), dove ci sarebbero stati numerosi morti e feriti tra i civili". L'Onu ha aggiunto che la maggior parte delle vittime civili sono state causate da bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi multipli, nonché missili e attacchi aerei.