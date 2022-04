Guerra in Ucraina, le cinque cose da sapere oggi

Oggi 28 aprile è il 64 giorno dall'inizio della invasione russa in Ucraina. Alle porte del Donbass continua la battaglia dell'acciaieria Azovstal di Mariupol con le forze russe che continuano a attaccato l'enorme acciaieria dove combattenti e alcuni civili sono rintanati. Nel resto della città le forze di occupazione hanno iniziato a rimuovere le macerie e rimettere in sesto le infrastrutture.

Sul fronte meridionale a Kherson le forze di occupazione si preparano per la consultazione referendaria volta a dichiarare l'indipendenza della repubblica popolare sorta sulla falsa riga delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk che invece a maggio potrebbero decretare l'annessione dei territori alla Russia. Sempre a Kherson le forze russe hanno usato gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere una manifestazione pro-Ucraina nella città occupata.

Se sul campo di battaglia la situazione sembra cristalizzata, è bollente il fronte diplomatico dopo le minacce del presidente russo Vladimir Putin che ha avvertito di una rappresaglia fulminea i paesi che interferiranno in Ucraina. Dall'altro canto i leader europei accusano la Russia di "ricatto" per i tagli alle forniture di gas dopo lo stop a Polonia e Bulgaria che non avrebbero saldato i contratti in rubli. A maggio scadranno anche quelli italiani e lo scenario che si prospetta non è dei migliori.

Intanto le sanzioni occidentali colpiscono l'economia russa già alle prese con la peggiore crisi dalla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991. Il reddito disponibile reale in Russia è sceso del 27,8% nel primo trimestre del 2022, secondo una stima del servizio ufficiale di statistica, indicando un drammatico calo del potere d'acquisto dall'inizio del conflitto in Ucraina.

Il parlamento del Canada ha votato all'unanimità per definire gli attacchi della Russia in Ucraina un "genocidio", con membri del parlamento che hanno affermato che c'era "ampia prova di sistemici e massicci crimini di guerra contro l'umanità". Il principale negoziatore dell'Ucraina ha affermato che non è stato raggiunto un accordo per i presidenti ucraino e russo per discutere della guerra nonostante gli sforzi della Turchia per organizzare i colloqui.

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente americano Joe Biden parlerà alle 10.45 ora locale (le 16.45 in Italia) del "sostegno agli ucraini nella difesa del loro Paese e della loro libertà contro la brutale guerra della Russia".

I timori di un allargamento del conflitto coinvolgono la Transnistria, regione separatista filo-russa della Moldova dove sono stati sparati colpi di arma da fuoco dall'Ucraina verso un villaggio che ospita un deposito di munizioni.

Diverse città ucraine hanno in programma di rinominare strade e piazze associate alla Russia nell'ambito di un processo di "derussificazione" in seguito all'invasione di Mosca mentra la Commissione europea ha proposto di sospendere per un anno i dazi all'importazione su tutte le merci ucraine e di esentare le sue esportazioni di acciaio dalle misure antidumping e di salvaguardia.