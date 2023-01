"La guerra in Ucraina peggiorerà": dall'Italia nuovi aiuti a Kiev

"Ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra con un aumento esponenziale degli attacchi via terra che andranno ad aggiungersi a quelli missilistici portati dalla Russia in quest'ultimo periodo". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ricordando che i russi hanno formato oltre 300mila nuove reclute. "Bisogna passare dalle parole ai fatti nel più breve tempo possibile" ha detto Crosetto oggi a Ramstein, alla riunione del Gruppo di Contatto per la difesa dell'Ucraina. Il ministro ha spiegato che ogni nazione contribuirà fornendo materiale militare (batterie antimissili e mezzi terrestri) per aiutare la difesa ucraina a fronteggiare il peggioramento del conflitto che rischia di esserci nei prossimi mesi. Verrà inviato, inoltre, materiale civile, come gruppi elettrogeni, tende e vestiario.

Durante la riunione gli oltre 40 Paesi, della NATO, dell'Unione Europea e anche extra-europei si sono confrontati sull'evoluzione del conflitto in atto e sulle nuove e imminenti esigenze per le quali gli Alleati hanno dimostrato ferma determinazione nel continuare a sostenere la resistenza ucraina contro l'aggressione russa. Tutti i partecipanti hanno, infatti, confermato il pieno sostegno al popolo ucraino che sta combattendo a difesa della propria sovranità e dei valori democratici dell'Occidente.

A Ramstein il ministro Crosetto ha anche ribadito che l'Italia continuerà a fare la sua parte e lo ha confermato anche durante i diversi incontri avuti a margine della riunione dell'Ukraine Defense Contact Group: con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, con l'omologo ucraino, Oleksij Reznikov, e con i rappresentanti di altri Paesi Alleati e partner.