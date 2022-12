"La guerra in Ucraina rallenta": cosa significa e cosa succederà nei prossimi mesi

La Cnn l'ha definito "l'inverno della disumanità di Putin". Centinaia di migliaia di case in Ucraina sono state distrutte da febbraio. Nelle pianure gelide e battute dal vento dell'est e del nord dell'Ucraina le temperature possono scendere fino a -30 gradi nella stagione fredda. Gli attacchi aerei russi hanno messo fuori uso elettricità e altri servizi, privando le famiglie di luce, riscaldamento e acqua. Cosa succederà nei prossimi mesi?

La riduzione del ritmo del conflitto in Ucraina

"Stiamo già assistendo a una sorta di riduzione del ritmo del conflitto... e prevediamo che sarà lo stesso nei prossimi mesi". A parlare è Avril Haines, a capo dell'intelligence statunitense. Ha spiegato che, nonostante gli attacchi alla rete elettrica ucraina e ad altre infrastrutture critiche per l'inverno, non vede alcuna prova di una ridotta volontà ucraina di resistere e si aspetta che il ritmo ridotto dei combattimenti continui nei prossimi mesi. Haines all'annuale Reagan National Defense Forum in California, alla domanda sugli effetti degli attacchi russi alla rete elettrica dell'Ucraina e ad altre infrastrutture civili, ha affermato che l'obiettivo di Mosca era in parte quello di minare la volontà degli ucraini di resistere, e ha aggiunto: "Penso che non stiamo vedendo alcuna prova che (la volontà degli ucraini) sia minata in questo momento". Haines ha spiegato che sia l'esercito ucraino sia quello russo cercheranno di prepararsi a una controffensiva dopo l'inverno: "Ma in realtà siamo scettici sul fatto che i russi saranno davvero preparati a farlo", ha detto.

Nel tentativo di costringere l'Ucraina a una improbabile resa, Mosca per settimane in autunno ha cercato di distruggere l'infrastruttura energetica del Paese con una serie di attacchi su larga scala. Nessun sistema energetico al mondo è stato sottoposto ad attacchi così potenti, e ora si profila un lungo periodo di blackout. Circa 6 milioni di ucraini si trovano ad affrontare dicembre in condizioni di estrema difficoltà. L'Organizzazione mondiale della sanità non ha usato mezzi termini: "La distruzione di case e la mancanza di accesso a carburante o elettricità a causa di infrastrutture danneggiate potrebbero diventare una questione di vita o di morte".

Le autorità statali, da Kiev a Kharkiv a Kherson, hanno avvertito che interruzioni di corrente potrebbero colpire milioni di persone fino a marzo 2023. I russi hanno bombardato molte delle centrali che prima pompavano l'acqua calda nei termosifoni. Per la maggior parte della popolazione che vive nelle città rimaste senza elettricità, ci sono poche alternative se non quella di trasferirsi in dormitori pubblici o tendopoli messe in piedi dai soccorritori, che forniscono riscaldamento, cibo, acqua, internet, connessioni di telefonia mobile e farmaci. Lì ci si affida ai generatori. Operatori umanitari considerano le regioni di Kherson, Kharkiv e Zaporizhzhia quelle più vulnerabili.

La strategia della Russia

Sarà un inverno logorante in Ucraina. E in Russia? Domenica scorsa il ministero della Difesa britannico ha indicato nuovi segnali da un media russo indipendente secondo cui il sostegno pubblico in Russia alla campagna militare stava "diminuendo in modo significativo". Meduza ha affermato di aver visionato un recente sondaggio di opinione, confidenziale, condotto dal servizio di protezione federale. Il sondaggio, commissionato dal Cremlino, ha rilevato che il 55% degli intervistati approverebbe colloqui di pace con l'Ucraina, mentre il 25% vuole che la guerra continui. Il Levada Center, il principale istituto indipendente della Russia, ha rilevato in un sondaggio simile condotto a novembre che il 53% degli intervistati sosterrebbe i colloqui di pace, il 41% si è espresso a favore della continuazione della guerra e il 6% era indeciso. Il ministero della Difesa britannico ha osservato che "nonostante gli sforzi delle autorità russe per imporre un controllo pervasivo dell'ambiente informativo, il conflitto è diventato sempre più tangibile per molti russi a partire dalla 'mobilitazione parziale' del settembre 2022". E ha aggiunto: "Con la Russia che difficilmente otterrà grandi successi sul campo di battaglia nei prossimi mesi, mantenere anche solo una tacita approvazione della guerra tra la popolazione sarà probabilmente sempre più difficile per il Cremlino".

Nelle ultime settimane l'attenzione militare della Russia si è concentrata sul colpire le infrastrutture ucraine e sull'accennare un'offensiva a est, vicino alla città di Bakhmut. In un paese in cui le temperature invernali possono scendere fino a meno 30 gradi, le apparecchiature diventano più difficili da usare, le trappole esplosive possono essere nascoste sotto la neve, è necessario più carburante per i generatori, i rifornimenti logistici arrancano al freddo e al buio. Addirittura "i proiettili sono più lenti perché l'aria fredda è più densa di quella calda", si legge in una lunga analisi del Financial Times.

L'Atlantic Council, un think tank statunitense, ha affermato di recente che le condizioni invernali sul terreno in Ucraina potrebbero favorire le tattiche russe e consentire alle forze di Putin di portare forze appena mobilitate nelle posizioni mantenute a est del fiume Dnipro e vicino alla Crimea nel sud. "Potrebbe essere la strategia della Russia: forzare una situazione di stallo durante l'inverno da posizioni più trincerate con l'intento di iniziare a ruotare le forze di mobilitazione appena addestrate ed equipaggiate al fronte con l'avvicinarsi della primavera", dicono gli studiosi.

Se i russi ritengono che nella "guerra energetica" l'inverno sarà un elemento a loro favore, è molto probabile però che al fronte i soldati ucraini staranno molto meglio di quelli inviati da Putin a invadere il paese confinante. Per il sostegno materiale dei paesi che sostengono l'Ucraina, certo, ma non solo: poter fare affidamento sul sostegno materiale delle popolazioni locali fa tutta la differenza del mondo se la guerra diventa di trincea. Sul campo di battaglia, al fronte, le cose cambiano, e non poco, se il termometro scende a 10 gradi sotto zero, gelando tutto, o se sarà un inverno con tanta pioggia e fango. Un inverno mite (almeno per gli standard ucraini) depotenzierebbe la guerra energetica di Putin, e il fango bloccherebbe i pesanti camion di rifornimenti. Per gli ucraini eliminare le linee di rifornimento e la logistica russe sarebbe più semplice. Ma allo stesso tempo il fango limiterebbe contestualmente la capacità di Kiev di organizzare controffensive. Invece condizioni di congelamento del terreno creano "i periodi dell'anno più ottimali per la guerra di manovra meccanizzata" secondo l'Institute for the Study of War (ISW).

Zelensky: "Se sopravviviamo a questo inverno, e lo faremo, l'Ucraina vincerà"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, non fa mistero, da mesi, che il freddo sarà uno dei maggiori ostacoli nella guerra. Era ancora agosto quando metteva in guardia la popolazione sui "tempi difficili che ci attendono". A fine novembre è stato più cristallino. "Se sopravviviamo a questo inverno, e lo faremo, l'Ucraina vincerà sicuramente la guerra", ha detto. Intanto gli ucraini si preparano all'inverno più duro dai tempi della seconda guerra mondiale. Inverno che per le mire di Putin è diventato un'arma di guerra vera e propria.

Non ci sono segni di un possibile esodo o di una nuova ondata di profughi verso occidente: "Non abbiamo notato alcun movimento oltre confine. Non credo che gli ucraini vogliano andarsene - dice al New York Times Denise Brown, coordinatrice delle Nazioni Unite in Ucraina -. Penso che vogliano restare. Ne hanno già passate tante. Penso che vogliano andare fino in fondo". Meno certo su questo punto è Miguel Berger, l'ambasciatore tedesco in Gran Bretagna: "È probabile che un gran numero di rifugiati dall'Ucraina fuggirà in Germania nelle prossime settimane - ha detto domenica il diplomatico -. Con temperature gelide molte persone potrebbero essere costrette a lasciare l'Ucraina, quindi prevediamo un'altra ondata di rifugiati nelle prossime settimane". L'inverno nelle pianure ucraine non è nemmeno ancora iniziato.

Adulti e bambini attraversano il confine tra Ucraina e Moldavia sotto la neve a Palanca. ANSA/CIRO FUSCO