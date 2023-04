Un 21enne avrebbe diffuso i documenti segreti Usa sulla guerra in Ucraina

L'intelligence americana è al lavoro per scovare l'identità di chi sarebbe dietro la rivelazione di documenti segreti degli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina. La presunta talpa dei file segreti del Pentagono è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence della Massachusetts Air National Guard, secondo interviste e documenti esaminati dal New York Times. Il suo nome è Jack Teixeira, leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord dove sono stati caricati i file segreti del Pentagono.

Secondo gli 007 americani, era lui a controllare il server del gruppo, denominato 'Thug Shaker Central' e composto da 20-30 persone, prevalentemente uomini e teenager, che condividevano la loro passione per le armi, meme razzisti e videogames. Due dirigenti statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con il 21enne della fuga di documenti, credendo che il giovane sia in possesso di informazioni rilevanti per l'indagine. Gli investigatori federali stanno cercando da giorni la persona che ha fatto trapelare i documenti top secret online ma finora non hanno identificato Jack Teixeira o chiunque altro come sospetto.

La rivelazione della testata newyorkese confermerebbe quanto riportato in giornata dal Washington Post che in esclusiva ha pubblicato la notizia del profilo della spia, spiegando che la giovane talpa si faceva chiamare 'Og' nella chat Discord, sulla quale sono stati diffusi i documenti segreti. Il giovani, stando a quanto riportato dal WP, avrebbe avuto accesso a una base militare.

La chat Discord è nata in pandemia e raccoglieva una ventina di persone, per lo più adolescenti, in cerca di compagnia nel bel mezzo del lockdown. Qui gli iscritti si scambiavano file e informazioni su pistole, equipaggiamento militare in genere e la fede in Dio. Ma parlavano soprattutto di videogiochi. L'anno scorso però secondo quanto rivelato dalla fonte al Washington Post, "una persona che si faceva chiamare 'Og' ha pubblicato un messaggio in gergo militare pieno di strani acronimi".

Og ha detto di avere trascorso ore all'interno di una struttura sottoposta a severe misure di sicurezza, dove erano proibiti i cellulari e altri dispositivi elettronici che potevano essere utilizzati per rubare informazioni top secret. Tuttavia sarebbe riuscito ad annotare a mano alcuni dei documenti dattiloscritti, traducendone l'arcano gergo per i suoi interlocutori, spiegando, ad esempio, che "noforn" significava che le informazioni del caso non dovevano essere condivise con cittadini stranieri.

Avrebbe così divulgato rapporti top secret su movimenti di leader politici ma anche aggiornamenti tattici sulle forze militari. Poi ha iniziato a scattare fotografie di documenti autentici e le ha inserite nel server. Pagine e pagine che impensieriscono non solo gli Usa. C'è materiale, ad esempio, che riguarda anche Egitto e Corea del Sud. La polemica è solo all'inizio così come veleni e sospetti tra l'incubo fuga di notizie, il rimpallo di responsabilità e le accuse incrociate da una parte all'altra del mondo di disinformazione creata ad hoc.