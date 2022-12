Famiglia ucraina sterminata con colpi di pistola alla testa, uccisi anche tre bimbi

Un'intera famiglia sterminata, otto persone uccise con colpi di pistola alla testa e tra le vittime ci sono anche tre bambini di 1, 7 e 9 anni. L'orrore arriva dalla città ucraina di Makiivka occupata dai russi, nella regione di Donetsk. A riportare quanto accaduto sono i media ucraini citando canali Telegram russi secondo cui gli omicidi sono avvenuti nel quartiere di Chervonogvardeisky.

Subito dopo - scrive Unian - persone armate con fucili d'assalto sono fuggite in auto. I media ucraini ricordano che a novembre soldati russi hanno sparato a una famiglia con due figli nella regione di Zaporizhzhia, dopo che il marito aveva cercato di difendere la moglie dalle molestie dei militari.

In Ucraina i combattimenti vanno avanti da dieci mesi e la tregua sembra ancora lontana. Oltre nove milioni di ucraini sono ancora senza elettricità dopo gli ultimi attacchi russi contro le infrastrutture strategiche del Paese e non hanno accesso al riscaldamento o all'acqua potabile.

"Scontro armato diretto tra potenze nucleari"

Oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov getta benzina sul fuoco con nuove accuse all'Occidente: "Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per rendere il conflitto in Ucraina ancora più violento". Secondo Lavrov, il Pentagono avrebbe incrementato le spese militari per le forze armate ucraine chiedendo di fare lo stesso agli altri membri dell'alleanza anti-russa. "Il regime di Kiev viene rifornito di armi di ultima generazione, ricevendo campioni che devono ancora entrare in servizio con gli eserciti occidentali, apparentemente per vedere come si comporteranno in combattimento", attacca Lavrov. E rimette in campo la pesante ombra del conflitto nucleare. "Notiamo con profonda preoccupazione la propaganda negli Stati Uniti e in Occidente nel suo insieme intorno al tema delle armi nucleari. La politica occidentale di contenimento totale del nostro paese è estremamente pericolosa. Comporta il rischio di scivolare in uno scontro armato diretto tra potenze nucleari".