È esploso il gasdotto Togliatti-Odessa: "Portava ammonica in Europa"

Il ministero della Difesa russo accusa gli ucraini di aver sabotato la conduttura che trasportava ammoniaca dalla Russia al porto ucraino di Odessa provocando feriti tra la popolazione e una dispersione di ammoniaca nell'ambiente. Nelle immagini diffuse online si vede una nuvola di ammoniaca ricoprire il villaggio di Masyutovka.

Il presunto sabotaggio della conduttura Togliatti-Odessa sarebbe avvenuto la sera del 5 giugno. Costruita negli anni '70 la conduttura trasportava ogni anno 2,5 milioni di tonnellate di ammoniaca utilizzata per la produzione di fertilizzanti agricoli. Il transito è però stato sospeso il 24 febbraio del 2022, giorno dell'invasione dell'Ucraina. La riapertura della conduttura per permettere la ripresa delle esportazioni russe è una delle condizioni poste da Mosca per rinnovare l'accordo sull'esportazione del grano ucraino, attualmente rinnovato fino al 17 luglio.

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, per riparare la conduttura sarebbero necessari tra gli uno e i tre mesi, ma a condizione che venga consentito l'accesso dei tecnici russi nella regione ucraina di Kharkiv, dove sarebbe avvenuto il sabotaggio.