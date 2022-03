Ferito il giornalista cinese che racconta la guerra dalla parte dei russi

Un altro giornalista ferito mentre racconta ciò che accade in Ucraina. A essere colpito, in modo pare non grave a una mano, è il cinese Lu Yuguang. Si tratta dell'unico inviato straniero a seguire il conflitto al fianco delle truppe di Mosca. Il reporter dell’emittente Phoenix Tv da giorni è sostanzialmente aggregato all’esercito di Putin. La sua presenza apre di fatto una "finestra" sui rapporti tra la Cina e la Russia. A documentare il ferimento è la sua stessa emittente con un video e un post su Twitter: "Breaking: il giornalista cinese Lu Yuguang per Phoenix TV con sede a Hong Kong è stato ferito a Mariupol dai bombardamenti dell'esercito ucraino. Lu aveva riferito da Donetsk da quando era scoppiata la guerra. Lu si è trasferito in Russia nel 1994. Ha riferito di Grozny durante la seconda guerra cecena".

Breaking: Chinese reporter Lu Yuguang for HK based Phoenix TV was wounded in #Mariupol by Ukrainian army shelling. Lu had been reporting from Donetsk since the war broke out.



Lu moved to Russia in 1994. He reported frm Grozny during 2nd Chechen War.pic.twitter.com/WP9rkVoTlF March 21, 2022

Lu Yuguang per decenni ha vissuto a Mosca, ha seguito la guerra in Cecenia sul campo ricevendo numerosi riconoscimenti da parte del governo di Putin per i suoi reportage. La sua presenza in Ucraina oggi viene spiegata da Steve Tsang, direttore del Soas China Institute, con due possibili strade: il suo legame personale con la Russia o il sostegno della Cina a Putin. "Le due opzioni non si escludono - ha spiegato Tsang - Ma una cosa è certa, la Russia non permetterà a nessun giornalista straniero di aggregarsi alle forze russe, a meno che non sia certa che racconti il conflitto mettendo in buona luce l’operato dell’esercito di Mosca".