L'avanzata russa su Kharkiv: "La situazione è peggiorata"

Nelle ultime 24 ore le forze russe avrebbero eliminato 1.500 soldati di Kiev, di cui un centinaio nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese. A riferirlo Il ministero della Difesa di Mosca, con le truppe di Putin che avrebbero conquistato altri quattro villaggi dopo i sei di ieri, 11 maggio 2024. Nel frattempo Mosca condanna "il brutale attacco terroristico di oggi da parte del regime di Kiev contro i quartieri pacifici di Belgorod". Poi accusa "è stato effettuato con l'uso di armi fornite dai Paesi della Nato". Secondo i media nell'attacco al condominio della città russa non ci sarebbero state vittime, mentre le forze russe parlano di almeno 10 morti.

L'assalto alla regione di Kharkiv, particolarmente vulnerabile a causa della sua vicinanza alla Russia, apre un nuovo fronte nella guerra, a più di due anni dall'invasione su vasta scala della Russia. Kiev ha inviato ulteriori forze nella zona come rinforzi. Circa 4mila i civili evacuati.

Kharkiv sotto attacco

Questa settimana le truppe russe hanno tentato di sfondare la difesa delle forze armate nel nord della regione di Kharkiv. La situazione è peggiorata, ha ammesso il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi su Telegram, sottolineando che la Russia sta attaccando su tutta la linea del fronte.

"Le forze di difesa stanno facendo di tutto per mantenere le linee e le posizioni difensive e infliggere la sconfitta al nemico" ma "in alcune zone del fronte il nemico ha un successo parziale mentre in altre aree l'esercito ucraino sta spiazzando il nemico e migliorando la sua posizione tattica".

Cameron: "Momento estremamente pericoloso"

L'offensiva a sorpresa della Russia su Kharkiv costituisce un "momento estremamente pericoloso" per l'Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron. "Questo sottolinea il fatto che si tratta di un'invasione ingiustificata e illegale da parte di Putin di un Paese sovrano e indipendente. E ora, di fatto, lo ha invaso di nuovo, dal nord verso Kharkiv. Dobbiamo fare tutto quanto è possibile per aiutare gli ucraini".

La situazione potrebbe cambiare grazie al mega pacchetto di aiuti Usa da 61 miliardi di dollari per Kiev. "È triste che ci abbia messo così tanto (a sbloccarlo), ma farà la differenza", ha concluso Cameron. Cresce l'attesa di Kiev anche per l'arrivo dei primi caccia F-16 occidentali. Secondo il quotidiano britannico The Standard gli aerei arriveranno in Ucraina entro poche settimane, comunque entro giugno/luglio.