Le truppe ucraine hanno riconquistato Kherson

L'esercito ucraino è entrato nella città di Kherson, assumendone il controllo, dopo che i russi si sono ritirati dalle aree circostanti. Lo stesso ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato l'ingresso delle truppe ucraine in città. Alle prime luci del mattino i russi hanno lasciato Kherson, secondo diversi video sui social tramite un ponte di barche costruito sul fiume Dnepr al posto dell'unico ponte che porta fuori dalla città fatto saltare in aria nella ritirata. Il ministero della Difesa russo ha confermato che tutti i militari russi sulla sponda occidentale sono passati dall'altra parte. Diversi analisti sono del parere che la conquista di Kherson possa essere un punto di svolta nella guerra in Ucraina.

L'arrivo delle truppe ucraine

Le immagini che hanno iniziato a circolare sui social alle prime luci del mattino suggerivano che Kherson non era più sotto il controllo russo. In troppi si sono presi la "libertà" di esporre la bandiera dell'Ucraina, mentre altre foto mostravano truppe ucraine accolte dal lato occidentale della città. Ora, le forze armate ucraine avrebbero raggiunto il centro. Un membro del consiglio regionale di Kherson ha dichiarato a Reuters che quasi tutta la città era sotto il controllo delle forze armate ucraine. Ai residenti è stato consigliato di rimanere a casa in attesa di dichiarare la città ufficialmente libera dalla presenza delle truppe russe.

Un video postato dal ministro degli Esteri ucraino Kuleba mostra un cittadino strappare un grande cartellone pubblicitario di propaganda russa su cui è raffigurata l'immagine di una bambina con la scritta: "La Russia sarà sempre qui".

Il ritiro delle truppe russe "senza rimpianti"

Il Cremlino ha dichiarato di aver terminato ufficialmente il ritiro delle sue truppe da Kherson, l'unica capoluogo che le forze di invasione erano state in grado di conquistare dopo quasi nove mesi di guerra. La Russia considera però Kherson come territorio russo, come ha riferito il portavoce del Cremlino Peskov all'agenzia di stamp afrancese Afp: "Riguarda la Federazione Russa, non ci sono cambiamenti in questo e non ce ne possono essere", ha detto Peskov ai giornalisti.

Alla domanda se la Russia si sia pentita di aver annesso Kherson, Peskov ha detto che il Cremlino "non ha rimpianti" per la decisione. La ritirata pare sia stata caotica: alcuni testimoni affermano di aver visto soldati russi annegati nel fiume Dnepr mentre cercavano di scappare. Intorno alle 5 di mattina i residenti di Kherson hanno riferito di aver sentito esplosioni sul ponte Antonivskiy, l'unico punto di uscita verso la sponda orientale del Dnepr. Sui social media sono apparse foto che mostrano diverse campate del ponte distrutte. Diversi video mostrano soldati russi che cercano di scappare tramite delle imbarcazioni.