L'Ucraina potrebbe presto liberare Kherson. Zelenskiy ai russi: "Andatevene per restare vivi"

Scontri armati sarebbero in corso a Kherson, la città meridionale ucraina occupata dai russi, che sarebbe l'obiettivo dell'offensiva di Kiev. Spari si sono uditi anche vicino ad una colonia penale nella parte meridionale della città, riferisce l'agenzia stampa ucraina Unian. Al momento non è chiaro chi sia coinvolto nelle sparatorie e se vi siano anche soldati ucraini. Kirill Stremousov, un alto funzionario dell'amministrazione nominata dai russi, ha detto all'agenzia stampa russa Tass che spie e sabotatori ucraini sono stati uccisi oggi vicino al quartiere di Tavriiskyi. Probabilmente circa un centinaio di missili in totale hanno colpito la città nelle ultime ore.

Secondo Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky le truppe ucraine avrebbero sfondato le difese russe in diverse aree del fronte. Sotto tiro anche i traghetti che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. Arestovych ha messo in guardia gli ucraini dall'aspettarsi una rapida vittoria nel sud del Paese. Tuttavia il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolayiv, Vitaliy Kim ha affermato che "liberazione di Kherson non è lontana".

La controffensiva ucraina è iniziata lunedì dopo che per settimane le linee di rifornimento russe sono state oggetto di frequenti attacchi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha esortato le truppe russe a fuggire per salvarsi la vita: "Se vogliono sopravvivere, è tempo che i militari russi scappino" ha detto spiegando di come l'Ucraina si stia riprendendo la propria terra.

La controffensiva ?? è ufficialmente iniziata.

Nel video, un combattente del 109evismo reggimento della DPR dice che gli ?? hanno sfondato la prima linea di difesa a Kherson.

I parà ?? si starebbero ritirando sotto pesantissimo fuoco dell'artiglieria ??. 1/2 pic.twitter.com/IKTC4ZVwjd — OSINT-I (@OSINTI1) August 29, 2022

La nuova offensiva arriva dopo diverse settimane di relativo stallo in una guerra che ha ucciso migliaia di persone, sfollato milioni di persone, distrutto città e alimentato una crisi energetica e alimentare globale nel mezzo di sanzioni economiche occidentali senza precedenti alla Russia. L'Ucraina, ora armata di sofisticate armi fornite dall'Occidente, vede la riconquista della regione meridionale sottratta dai russi all'inizio della guerra come cruciale per impedire ai tentativi russi di impadronirsi di più territori più a ovest.

Sale la preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia nell'Ucraina centro-meridionale, catturata dalle truppe russe a marzo ma ancora presidiata dal personale ucraino. L'amministrazione filoruzza accusa le truppe ucraine di aver colpito un deposito di combustibile esausto nell'impianto, a pochi metri dai reattori. Una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) è diretta alla centrale nucleare, la più grande d'Europa, e questa settimana è in programma per ispezionare e valutare eventuali danni.