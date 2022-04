La lettera del bimbo ucraino alla mamma uccisa: "Farò il bravo per venire in paradiso da te"

"Sei la migliore madre nel mondo! Non ti dimenticherò mai! Buona fortuna a te in paradiso! Proverò a fare il bravo bambino per venire in paradiso da te". Nessun disegno, solo poche parole scritte su un'agendina. Parole che mescolano l'ingenuità che solo i bimbi hanno a un dolore profondo. È la drammatica lettera scritta da un bimbo ucraino, Anatoly, per la mamma morta mentre fuggiva dal Paese.

La donna stava scappando dalla periferia di Kiev, ma i russi hanno colpito la sua auto. Lei è morta sul colpo, il piccolo Anatoly si è salvato. Adesso affida i suoi pensieri a un foglio di carta: "Ti sono molto grato per la mia infanzia. Sei la madre migliore del mondo e io non ti scorderò mai. Spero che tu sia felice in cielo e spero che tu vada in paradiso. Ci vedremo in paradiso", scrive. La lettera è stata diffusa dalla conduttrice televisiva ucraina Katya Osadchaya.