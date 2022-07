La finta "pausa" dei russi nella guerra in Ucraina

"Per la prima volta in 133 giorni di guerra, l’esercito russo non ha rivendicato avanzamenti sul territorio in Ucraina a sostegno della valutazione secondo cui le forze russe hanno in gran parte avviato una pausa operativa": a scriverlo nel suo ultimo rapporto l’americano Institute for the the study of war (Isw). Il ministero della Difesa russo aveva rivendicato conquiste territoriali ogni giorno dall’inizio della guerra - si legge nel report - ma non ha rivendicato alcun nuovo territorio o movimento di forze di terra da quando ha completato l’accerchiamento di Lysychansk il 3 luglio.

Tuttavia, le forze russe hanno ancora condotto assalti di terra limitati e senza successo su tutti gli assi il 6 luglio. Questi tentativi sono coerenti con una pausa operativa russa, che non implica la completa cessazione delle ostilità attive. In questo caso, significa che le forze russe si limiteranno probabilmente ad azioni offensive su scala relativamente ridotta, nel tentativo di creare le condizioni per operazioni offensive più significative e di ricostruire la potenza di combattimento necessaria per tentare queste imprese più ambiziose.

Gli ucraini sono obbligati ad arruolarsi?

Le forze armate ucraine hanno annunciato di voler introdurre un sistema di permessi che vieterà ai cittadini maschi che possono essere arrualati di lasciare la regione dove sono registrati. La base legale di questo provvedimento, scrive oggi il Guardian, sarebbe una norma del 1992 che consente alle forze armate di attivare provvedimenti per localizzare i potenziali coscritti. L'idea non pare piacere al presidente Volodymyr Zelesnky, che l'ha criticata in diretta tv affermando che lo stato maggiore non dovrebbe assumere una decisione del genere senza averlo preventivamente richiesto a lui. Due parlamentari hanno presentato una proposta d'abrogazione della norma nel parlamento ucraino. Non si sa quindi se i permessi verranno introdotti e questa incertezza lascia a molti cittadini ucriani maschi il dubbio di poter essere reclutati in ogni momento. In Ucraina è già in vigore la legge marziale dall'inizio del'invasione russa e i maschi tra 18 e 60 anni sono considerati potenziali coscritti. A loro è vietato lasciare il paese, con alcune eccezioni (persone fragili o padri con tre o più figli).

"Io non voglio combattere. Io voglio continuare a lavorare", ha affermato al Guardian Roman, uno sviluppatore informatico 31enne di Kiev. "Ma - ha aggiunto - io non voglio anche pensare negativamente a questa cosa, perché molti dei miei amici sono stati mobilitati e non sarebbe giusto verso di loro. Io cerco di non pensare al fatto che, se fossi mobilitato, questo vorrebbe dire al 100 per cento che morirei, sarei ferito e vedrei i combattimenti". Quando è stata proclamata la legge marziale, è stato annunciato che la coscrizione sarebbe avvenuta a scaglioni, a partire da quelli che avevano già esperienze in campo militare, a seconda delle necessità dell'esercito. Le donne possono anche loro essere mobilitate sulla base delle loro esperienze professionali, ma non sono obbligate e non ci si attende che operino come combattenti. Migliaia di ucraini sono accorsi come volontari per rinforzare le fila delle forze armate. Al 6 marzo circa 100mila persone erano state inserite nelle forze di difesa territoriale.