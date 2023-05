"Mosca è stata bombardata"

Alcuni droni hanno colpito diversi edifici di Mosca all'alba di oggi 30 maggio 2023. Lo ha reso il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Nessun ferito grave ma danni sarebbero stati registrati in almeno due edifici. Secondo quanto si apprende sarebbero stati usati droni UJ-22 Airborne, lo stesso tipo di quelli realizzati in Ucraina dalla "Ukrjet": velivoli pilotati da remoto in grado di volare fino a 800 chilometri e di trasportare fino a 15-20 chili di esplosivo.

I servizi d'emergenza hanno detto all'agenzia di stampa Ria Novosti che sono stati colpiti tre edifici residenziali: uno contro il 14esimo piano di un palazzo su prospettiva Leninsky, una delle arterie principali della città; uno sulla Via Profsoyuznaya, nel sud-ovest di Mosca; uno di 24 piani sulla Via Atlasova, nel sobborgo di Nuova Mosca, a sud della capitale.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha spiegato che almeno 13 droni sono stati abbattuti mentre volavano a bassa quota (nel video qui sotto) e ha invitato la popolazione a mantenere la calma.

Come il 3 maggio scorso quando due droni avevano colpito il Cremlino si guarda all'Ucraina come possibile origine dell'attacco odierno: Kiev aveva attribuito l'azione a forze partigiane russe anti Putin che opererebbero all'interno dei confini della Federazione russa.

Sicuramente il bombardamento con droni di oggi non potrà che alzare la tensione già alle stelle dopo l'incursione nella regione di confine di Belgorod da parte di miliziani russi schierati con Kiev. Una azione simbolica ma che ha messo in luce le mancanze difensive di Mosca. Secondo quanto si apprende 5 droni sono stati abbattuti dal sistema antiaereo Pantsyr SAM come si vede nel video qui sotto, 3 sono stati deviati con mezzi di guerra elettronica.

Oggi il bombardamento, ma non è chiaro chi ci sia dietro questo attacco. L'Ucraina non ha mai attaccato obiettivi civili prima d'ora. E potrebbe essere una false flag di Putin. Oppure una escalation in un conflitto che vede ora le capitali sotto attacco.

Guerra di droni tra Kiev e Mosca

Dal fronte opposto di una guerra che si trascina da oltre un anno nella notte un'altra pioggia di droni ha colpito Kiev: 29 sarebbero stati abbattuti dalla difesa antiaerea, ma purtroppo ci sono stati danni e almeno 4 feriti dai detriti.

L'attacco russo su Kiev è stato lanciato con droni Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana ed è durato dalle 23:30 di ieri ora locale alle 4:30 di questa mattina.

La guerra in Ucraina

La presa di Bakhmut da parte dei miliziani russi del gruppo Wagner è l'unico vero progresso militare russo sul territorio ucraino mentre cresce l'attesa per la controffensiva ucraina: soldati di Kiev addestrati nei paesi Nato stanno rientrando in patria per rimpinguare i battaglioni meccanizzati che potrebbero sfondare le linee difensive russe lungo tutto l'asse meridionale del fronte, da Kherson fino al Donbass.

A tenere banco sono gli sparuti sforzi della diplomazia per trovare un compromesso di cessate il fuoco. Ma sia da parte Ucraina che da parte Russa si registrano passi a lato.