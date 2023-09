Guerra in Ucraina: le notizie di oggi

Violento attacco russo nella notte nel sud e nell’est dell’Ucraina, con il porto di Izmail tra gli obiettivi strategici da colpire in vista dell’incontro tra Erdogan e Putin sul rinnovo dell’accordo sul grano. Vediamo insieme tutte le notizie più importanti di oggi, 4 settembre 2023, sulla guerra in Ucraina.

ATTACCHI RUSSI ALLA REGIONE DI ODESSA. Kiev dichiara di aver abbattuto questa notte 23 droni kamikaze, su un totale di 32 lanci, nel sud e nell’est dell’Ucraina e di aver distrutto con un drone un’imbarcazione russa durante la fase di sbarco. Mosca risponde dichiarando di aver distrutto 4 motoscafi ad alta velocità 'Willard Sea Force' di fabbricazione statunitense con gruppi di sbarco delle forze armate dell'Ucraina che viaggiavano in direzione di Capo Tarkhankut, sulla costa della Crimea.

L’attacco russo al porto di Izmail, nella regione meridionale ucraina di Odessa, è durato circa 3 ore e mezza, con alcuni droni che sarebbero persino finiti in territorio rumeno secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. La Romania smentisce. Si registrano danni diffusi alle infrastrutture portuali con detriti di droni che hanno scatenato incendi in diversi edifici. Danneggiati magazzini e siti di produzione, macchinari e attrezzature agricole.

ERDOGAN IN RUSSIA PER RINNOVO ACCORDO SU GRANO. L’attacco al porto di Izmail, uno dei principali scali utilizzati per l’esportazione del grano, è avvenuto proprio nel giorno in cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per discutere sulla ripresa dell'accordo sulle esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Il presidente turco spera che i colloqui sul trasporto dei cereali possano diventare un trampolino di lancio per negoziati di pace più ampi tra Kiev e Mosca.

ZELENSKY SOSTITUISCE IL MINISTRO DELLA DIFESA. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky cambia il ministro della Difesa. Questa settimana il parlamento ucraino voterà la destituzione di Oleksii Reznikov e la nomina di Rustem Umerov, dopo che il primo era stato accusato di essere coinvolto in un caso di corruzione su alcune forniture militari a prezzo gonfiato. Umerov, 41 anni, è considerato un fedelissimo di Zelensky. Imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, era stato eletto in Parlamento nel 2019 e dal 2014 è co-presidente della Crimea Platform, un'iniziativa diplomatica internazionale che intendeva revocare l'annessione della penisola da parte della Russia.

KIEV, ANCORA ALLARMI BOMBA NELLE SCUOLE. Mentre è scattato il secondo allarme bomba nelle scuole della capitale, Kiev rende noto che dall’inizio della guerra almeno 503 bambini sono stati uccisi in Ucraina dalle forze russe, oltre 1.119 sono rimasti feriti. La maggior parte dei bambini è stata colpita nella regione di Donetsk.

Continua a leggere su Today.it...