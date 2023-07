Guerra in Ucraina, Odessa sotto attacco: distrutta anche la cattedrale

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno numero 515. Odessa è sotto attacco, pesanti i bombardamenti russi. L'attacco missilistico notturno ha ucciso un civile e ferito altri 18, tra cui quattro bambini. La città è stata colpita la notte scorsa da almeno cinque tipi di missili russi: lo ha reso noto il Comando operativo Sud dell'esercito di Kiev, come riporta Ukrinform. I russi hanno usato nell'attacco missili Kalibr, Oniks, Kh-22, Iskander-K e Iskander-M. "Una parte significativa dei missili è stata distrutta dalle forze di difesa aerea", si legge in un comunicato. "Il resto ha causato la distruzione delle infrastrutture portuali...", oltre a danni a edifici residenziali. Colpita anche la cattedrale della Trasfigurazione, principale luogo di culto cristiano ortodosso della città.

Da giorni Mosca ha nuovamente preso di mira specificamente le infrastrutture portuali per impedire ogni possibile ripresa delle esportazioni di grano ucraino. Sul Mar Nero, Odessa è una città strategica per il transito marittimo nella regione.

Distrutta la cattedrale della Trasfigurazione

L'edificio religioso è stato parzialmente distrutto e numerosi santuari ortodossi danneggiati, spiega. I soccorritori hanno estratto dalle macerie un'icona, l'icona Kasperovskaya della Madre di Dio. Alcune immagini di ciò che resta dello storico luogo di culto circolano già in rete: un lato della facciata è andato completamente distrutto, ingenti i danni provocati all'interno della cattedrale. Completata nel 1808, la cattedrale venne demolita dalle autorità sovietiche nel 1936 e fu ricostruita tra il 1999 e il 2003.

"Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... Non ci possono essere scuse per il male russo. Come sempre, questo male perderà. E ci sarà sicuramente una risposta ai terroristi russi per Odessa", twitta il presidente ucraino Zelensky nelle prime ore di domenica.

Sabato, ancor prima dell'attacco alla Cattedrale, era arrivata la durissima condanna dell'Unesco per distruzione del patrimonio della città. Non solo il luogo di culto, ma sono a rischio anche il museo archeologico, il museo marittimo e il museo della letteratura. "L'Unesco esprime il suo sostegno ai residenti di Odessa e porge le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime", si legge nel comunicato dell'organizzazione, che chiede la cessazione degli attacchi contro i beni culturali "protetti da strumenti normativi internazionali ampiamente ratificati".