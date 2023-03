Raid russi su Zaporizhzhia: colpiti due condomini di 9 piani

Il bombardamento russo di un edificio residenziale nella città di Zaporizhzhia ha fatto un morto e 25 feriti, tra cui bambini. Lo ha riferito il sindaco Anatoliy Kurtiev, precisando che i feriti sono stati trasportati in ospedale

Le immagini mostrano un condominio di nove piani nel momento in cui viene colpito: si vede una forte esplosione seguita un'alta colonna di fumo. Le riprese successive mostrano la facciata del grande edificio parzialmente distrutta e un incendio in un appartamento in quello che sembra essere il sesto piano del condominio. In fiamme anche un altro appartamento in un vicino condominio.

Nella regione di Kiev è stato colpito un palazzo: 4 persone sono morte, almeno 6 ferite. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie.

In 13 mesi sarebbero stati distrutti "oltre 20 mila obiettivi nemici" durante quella che Mosca chiama la "operazione militare speciale" come riferito dal ministro della Difesa russo Serghei Shoigu.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i militari ucraini al fronte vicino Bakhmut e ha tenuto un momento di silenzio in memoria di coloro che sono caduti in guerra. "Bakhmut è in piedi, le forze di difesa tengono la città" ha sottolineato il chief of staff della presidenza ucraina, Andriy Yermak.

Together with President @ZelenskyyUa and the team visited Bakhmut frontline today. It is a great honor for me to be here, next to our heroic warriors ??.



The President awarded military. Briefed of the current situation. Bakhmut is standing. Defense forces hold the city. pic.twitter.com/38yN3GWTWJ